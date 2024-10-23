龚梦泽

原标题：擦亮中国“智能驾驶”金字招牌

当下在自动驾驶领域，呈现出特斯拉Robotaxi（无人驾驶出租车）、谷歌Waymo与中国的“萝卜快跑们”三足鼎立的态势。上述三股势力，不仅在技术、市场定位和发展动态上各具特色，也反映出中美两国在自动驾驶技术路线上的不同选择。

具体来看，作为行业龙头，Waymo入局最早、布局最深，在技术路线上采取“重硬件、轻软件”的模式；特斯拉正好相反，采取了“重软件、轻硬件”的无高精地图+纯视觉方案。

现阶段，美国自动驾驶技术的发展路线主要基于单车智能和车联网技术的结合。相较于美国，我国自动驾驶技术的发展路线更加注重单车智能，以及未来与车路云的协同。

业内普遍认为，“单车智能+车路云协同”方案是基于本国优势资源和实际需求得出的中国方案。其优势在于充分利用了中国在基础设施和通信技术方面的优势，降低了单车智能的难度和成本。

同时，车路云协同技术的应用为自动驾驶车辆提供了更加安全、高效的运行环境，大幅提高交通安全系数和通行效率。未来，“聪明的车+智慧的路+协同的云”融合发展模式将成为新商业模式，支撑我国汽车产业和智慧城市的变革，为中国式现代化建设贡献力量。

近年来，在自动驾驶领域，中国汽车展现出了强大实力，并在市场上推出了多款极具竞争力的自动驾驶汽车产品。以萝卜快跑为例，在整车制造成本方面，第六代无人车相较第五代成本下降了60%；运力运营成本方面，第六代无人车通过自动运营网络，不仅可独立完成自主换电，还实现了全生命周期的服务自动化。

笔者认为，下一步，我国汽车产业应继续坚持创新驱动发展战略，以智能化技术为引领，推动汽车产业高质量发展。同时，应继续加强与国际先进企业的合作与交流，共同推动全球汽车产业的智能化发展，努力打造具有国际竞争力的中国汽车品牌。在“智能制造”之后，继续擦亮中国“智能驾驶”的金字招牌。

(责编：罗知之、陈键)

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