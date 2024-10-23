张盖伦

原标题：科技小院有了“指尖上的大脑”

10月22日上午，北京顺义三分地有机农场，日光温室内的实验番茄正处在开花期。

这片番茄苗让来此探访的苹果公司首席执行官蒂姆·库克想起了他在美国亚拉巴马州的老家。

具备“大脑”的水肥机正在温室内工作。它接入了浙江大学团队打造的智能系统，融合了中国农业大学园艺学院在番茄水肥管理方面长期积累的数据经验，实现了水肥的自动控制。

科技小院是中国工程院院士、中国农业大学教授张福锁于2009年探索创立的一种新型研究生培养模式——研究生驻扎农业生产一线，专家、教授提供技术支撑。这种培养模式可研究解决农业农村发展中的实际问题，培养农业高层次人才，服务农业农村现代化建设。

2023年8月，中国乡村发展基金会正式设立以社会力量助力科技小院的项目。作为深度参与支持该项目的企业，苹果公司目前已累计支持了以多家高校为依托的30个科技小院。

22日，库克和苹果公司首席运营官杰夫·威廉姆斯来到农场，向师生进一步了解科技小院项目。

中国农业大学硕士研究生李慧敏从2022年2月开始驻扎科技小院，研究的是植物营养和果蔬保鲜技术。李慧敏所在团队研发出一种新型果蔬保鲜技术，这种技术可以提升果蔬保鲜时间、延长货架期、提高农产品收益。

科技小院，因为接地气而更有生命力。实地驻扎的经历让李慧敏认识到，需要因地制宜地应用农业知识。“如果我们有一个App，可以用来记录日常工作和提供农业需要的预警功能，我们的管理能力和科研效率就能大大提高。”李慧敏说。

苹果公司了解需求后，联系上了浙江大学计算机科学与技术学院张克俊教授。张克俊觉得，这是个让学生面向实际做研究的好机会，要让技术在解决实际问题中发挥作用。

该学院在读博士生沈心逸成为技术支持方的一员，这也是他第一次针对农业领域开发应用程序。在调研期间，他看到由于预警和应对不足，当地大量苹果被冰雹砸出了坑；他发现库房里各类农产品的销量与存量仅靠人工记录，长远来看，这种方法很难满足现代农业发展的需求；此外，分拣工作完全依赖人的观察，缺乏统一的标准。“中国农业大学的同学也跟我说，进行实验时，他们缺乏一个集中管理的平台。”沈心逸说。

于是，开发团队决定为国内农民打造量身定制的管理工具，提供符合中国实际需求的科技解决方案。

沈心逸拿出平板电脑，在大棚内为库克介绍他们开发的新应用。“我们在设计时就希望这款应用能尽可能简单。它分为四大功能模块：数据监测、智能预警、科研支持和供销管理。”沈心逸一边滑动着页面一边说，“数据监测和智能预警模块通过分析天气数据，帮助农民及时应对潜在的极端天气威胁，降低作物损失风险。科研支持模块为师生提供科研记录管理功能，所有数据都将进行系统化存储和分析。在供销管理模块中，农民能够轻松记录采摘、入库等信息，有效管理整个销售过程。”

沈心逸告诉记者，这一应用目前正在不断迭代完善中，希望以后可以为更多农民提供方便。

库克表示，此次农场行，他看到了青年们正在改变世界。“我很自豪能够支持大家的工作。”他在微博发文，并配上了在大棚内和师生交谈的照片。

（科技日报北京10月22日电）

(责编：罗知之、陈键)

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