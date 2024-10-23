原标题：世界最长海底高铁隧道开启“穿海之旅”

科技日报北京10月22日电 （记者吴叶凡）22日，记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，在甬舟铁路金塘海底隧道舟山侧海平面下42米深处，“定海号”盾构机成功穿越海堤，由陆域段进入海域段掘进施工。这标志着世界最长海底高铁隧道开启“穿海之旅”。

甬舟铁路线路全长76.4公里，项目建成运营后，将结束舟山群岛不通铁路的历史。金塘海底隧道是甬舟铁路控制性工程，位于东海海域宁波与舟山之间的金塘水道下方，全长16.18公里，是世界最长海底高铁隧道。

金塘海底隧道中采用盾构法施工区段长11.21公里。今年5月16日，金塘海底隧道掘进使用的“定海号”和“甬舟号”盾构机从舟山侧和宁波侧同时出发，相向掘进施工。“定海号”盾构机由东向西计划掘进6270米，“甬舟号”由西向东计划掘进4940米。两台盾构机将在穿越高水压及多种复杂地层后，在海底实现精准对接。

记者了解到，“定海号”盾构机进入海域段施工期间，将面临海堤保护、海堤下排水板缠绕刀盘等多种风险，同时还需要解决复杂地质刀盘结泥饼、刀具磨损，高水压条件下盾构机密封，以及长距离掘进高精度对接等技术难题。

中铁十一局甬舟铁路金塘海底隧道项目负责人张金涛介绍，施工过程中，建设团队从盾尾刷针对性改良、盾构泥浆配比、掘进姿态控制等方面入手，不断强化过程管理，为盾构机畅行海底保驾护航。

(责编：罗知之、陈键)

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