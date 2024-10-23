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人工智能正催生新思维模式“系统0”

2024年10月23日08:57 | 来源：科技日报
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原标题：人工智能正催生新思维模式“系统0”

科技日报北京10月22日电 （记者张佳欣）意大利米兰圣心天主教大学研究人员在22日的《自然·人类行为》发表论文称，人工智能（AI）正在催生一种新的思维模式——“系统0”，这种思维体系有望在未来支持和增强人类的认知能力。这一发现被认为是认知领域的一项革命性进展。

已知人类有两种思维模式：一种是直觉、快速且自动化的“系统1”；另一种是更具分析性和反思性的“系统2”。根据研究，“系统0”可以与人类这两种思维模式并行运作。“系统0”的引入额外增加了一个复杂层面，从根本上改变了人们的认知环境，可能代表着人类思考与决策能力进化的关键一步。研究人员强调，人们应该确保这项技术进步被用来促进而非削弱人类的认知自主权。

为了更好地理解“系统0”的概念，研究人员将其比喻为一个外部大脑驱动器。就像U盘让人们能在任何电脑访问存储数据一样，AI凭借其强大的数据处理能力，也可作为人类心智活动的扩展工具。这意味着AI能管理和处理大量信息，基于复杂算法给出建议或作出决定。不过，与“系统1”和“系统2”不同的是，“系统0”不会对它所处理的信息赋予内在意义。也就是说，虽然AI能执行计算任务、作出预测甚至生成回应，但它并不需要真正“理解”这些数据背后的含义。因此，在这个过程中，最终的解释权仍掌握在人类手中。

然而，随着人们越来越依赖于“系统0”，也存在一定的风险。如果人们不对AI提供的结果保持批判性态度，那么就可能丧失独立判断能力。此外，如何保证AI系统的透明度以及建立用户信任也是亟待解决的问题之一。

尽管如此，“系统0”的出现同样带来了前所未有的机遇。借助AI高效处理复杂问题的能力，人们可以解决许多超出个人认知范围的难题。无论是深入探索科学未知、解析海量数据集还是优化社会治理结构，AI都将成为不可或缺的强大助手。

(责编：罗知之、陈键)
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