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“2024百度十大科技前沿发明”发布会在京召开

2024年10月23日09:10 | 来源：人民网
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10月22日，以“前沿发明，引领AI产业新变革”为主题的“2024百度十大科技前沿发明”发布会在北京召开。

发布会现场。（受访者供图）

发布会现场。（受访者供图）

百度首席技术官王海峰表示，前沿发明不仅支持百度提升了自有产品、业务效果和效能，也为百度产品AI原生化重构，为人工智能赋能千行百业贡献了力量。百度发布十大发明，一方面，通过表彰这些引领产业创新的前沿成果，鼓励更多的创新创造；另一方面，推动产业界更多应用这些成果，加快产业化进程。

如今，人工智能与实体经济加速融合，我国完备的产业体系为人工智能技术提供了广阔应用舞台，推动产业转型升级，成为科技革命和产业变革的关键力量。百度积极推进技术规模化落地，加强自主创新，在城市、交通、工业、金融等领域取得显著成果。

百度集团专利事务部总经理崔玲玲发布“2024百度十大科技前沿发明”。她表示，百度发布这些前沿发明成果，不仅是对百度技术创新能力的集中展示，更是对未来人工智能发展趋势的深刻洞察。百度人工智能领域的前沿专利发明，涵盖了从基础算法到应用场景的全方位突破，正引领着AI产业新的变革，希望不断加速专利技术的产业化进程，以此推动千行万业的智能化升级，从而促进经济高质量和可持续的发展。

11月12日，以“应用来了（Applications Are Here）”为主题的百度世界2024将在上海举办。作为一年中备受瞩目的科技发布会，百度将在发布最新成果的同时，还将通过持续的研发投入和技术创新，不断加强数智产业的快速发展，为经济高质量增长带来更多动能。

(责编：董童、李源)
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