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中国核电：以价值创造为导向 培育秦山特色新质生产力

2024年10月23日10:01 | 来源：中国核电
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原标题：以价值创造为导向，培育秦山特色新质生产力

党的二十大报告提出，“完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，加快建设世界一流企业”。国务院国资委要求国有企业要以国资国企改革为动力，以世界一流企业的评价标准为先导，以企业核心竞争力关键指标为目标，以完善中国特色现代企业制度为保障，部署重点任务，在新征程上深化国资国企改革。秦山核电坚决贯彻党中央、国务院《关于加快建设世界一流企业的指导意见》和国资委《关于开展对标世界一流企业价值创造行动的通知》，聚焦做强做优做大目标，不断提高核心竞争力和增强核心功能，加快高质量发展，在加快建设世界一流企业中更好发挥引领示范作用。

秦山核电坚持对标世界一流企业的评价标准，深入调研世界一流企业美国CEC（原Exelon）核电公司、国内先进企业中广核电力公司，以“可获取、可衡量、具有挑战性”为原则制定了实现“领跑者”的具体衡量指标。在机组运行技术能力方面，选取了“平均能力因子”“WANO满分机组数”“大修工期”等六项技术指标，在公司运营业绩方面，选取了“设备绩效指标”“单位运营成本”“全员劳动生产率”等六项业绩指标。通过分析研判及策略制定建立并完善价值创造体系，公司制定了“五项聚焦”方案并列入公司十大专项进行管理和推动，夯实企业一流核心能力。通过不懈努力，截至2023年底，上述指标已全部完成，其中80%以上的关键指标达到了世界领先地位，达成了“五个一流”，助力公司成为世界核电行业领跑者。

聚焦机组运营能力 创造世界领先核电运行业绩

一是坚持安全发展理念，提升本质安全水平。秦山核电始终坚持安全发展，持续提升本质安全水平，确保核电安全绝无一失。九台机组均达到军工系统安全生产标准化一级单位标准，连续安全运行超过163堆·年，近4年共30台次机组WANO（世界核电运营者协会）综合指数满分，运行业绩稳定处于世界先进水平。

二是推进机组减非停管理，实现运行卓越业绩。秦山核创核电机组减非停管理方法，保障机组健康稳定运行，通过风险识别、SPV设备管理、经验反馈等手段，减少非计划停堆，实现降本增效。2022年秦山核电首次实现九台机组零非停，2024年截至目前零非停。该项指标近三年远优于行业平均水平，持续多年开展的“减非停专项”取得良好成效，达成领跑者目标。

三是迭代大修工期，创造卓越大修业绩。秦山核电依托预防性数据库开展全寿期大修规划，将大修项目用时进行分解，通过计划分级管控、关键路径管控、重大专项管控等精细化管理措施，对标国内外同类型机组各窗口最佳工期，进行工期迭代优化，机组WANO综合指数显著提升。2024年，方家山207大修创造全球M310机组十年大修的最佳纪录，为持续提升机组能力因子做出重要贡献。

四是打造“一体化”监管体系，保障核安全水平。秦山核电首创“一体化”监督体系，整合内外部监督单位，通过重要度判定流程对电厂风险和性能进行量化评估，根据评估结果，采用不同等级的监管行动，在不放松常规管理基础上，重点关注风险较高或性能较差的方面，确保了核电站安全。该项目成为国家核安全局华东监督站“大安全监督”新模式试点。

聚焦科技创新 掌握核电前沿核心技术能力

一是推动自主技术研发，破解关键难题。秦山核电承担了国家发展改革委、中核集团关键技术科研项目，依托“自主2025、创新2025”，打破原有各家电厂固有的设备管理习惯，创新性优化了设备备件分级分类管理。

秦山核电依托国家级技能大师工作室，针对核电厂的设备维修开发出一系列如核级阀门在线修复、水下焊接及修复、冰塞作业、辐照监督管定位支撑结构水下安装等具有国际先进、国内领先水平的特种维修技术，服务国内外核电企业，为国内外核电厂疑难杂症提供了紧急高效的技术支持服务。

秦山核电通过科研合作研发，掌握了动态刻棒技术等核心技术，填补了国内控制棒价值测量技术的空白，并达到国际领先水平，获得了浙江省专利优秀奖、中核集团科学技术奖。

二是首创机组运行许可证延续体系，建设延续示范工程。秦山核电创建了一套独立自主、适合中国国情的核电厂延续运行路线，包括安全评估体系、系列行业标准、老化管理大纲、项目管理体系等，成功实现了中国大陆核电机组运行许可证延续20年，树立国内核电机组运行许可证延续的标杆，建立技术标准体系，获得了中国标准贡献创新奖。

三是搭建技术创新平台，厚植人才成长沃土。秦山核电积极落实“人才优先”发展理念，通过建设技术创新平台，将企业、科研机构、高校等多方研发资源集中起来，为人才开展技术研修、技术攻关、技术技能创新和带徒传技等创造条件。同时，推动高层次人才实践经验及技术技能创新成果加速传承和推广，实现人才培养使用、科研成果生成转化“双加速”，促进产业升级和技术创新，增强公司自主创新能力，补强公司高精尖人才队伍，为公司高质量发展提供人才支撑。

四是创新人才培养机制，提高人才队伍质量。秦山核电坚持持续加大人才发展长效投入，做到全链条服务人才、多举措吸引人才、多平台赋能人才，为公司生产经营、科研创新、业务发展提供高端人才支持；制定并完善高层次人才中长期规划，通过签订任期责任书形式明确工作任务，建立培养、选拔、使用、评价的全链条管理机制，充分发挥高层次人才的引领作用，形成人才与项目螺旋上升发展的良好趋势。

聚焦核能综合利用 带动关联产业填补国内空白

一是加速同位素生产研发，助力健康中国建设。秦山核电依托秦三厂两台重水堆机组，研究利用重水堆优势生产同位素，形成规模化的稳定工业/医用同位素生产基地，保障国家同位素供应安全，促进国家核药研发、核医学应用的稳定发展。2024年4月，全球首批辐照生产碳-14靶件顺利移出秦山核电重水堆堆芯，我国实现批量生产碳-14。

二是推动核能综合利用，打造清洁能源示范基地。秦山核电根据长三角一体化国家战略、浙江省清洁能源示范省建设规划，按照中核集团战略规划和产业布局总体部署，着力将秦山核电建设为核电清洁能源示范基地，策划开展光伏、风电、储能、供汽、供热等研究，持续推进核能供暖供热项目建设，努力把秦山打造成核、光、热一体化清洁能源示范基地。

三是开发核电新厂址，助力实现“双碳”目标。核电作为清洁低碳、安全高效的能源形式，将在推动生态文明建设，构建新型能源体系，实现“双碳”国家战略目标中发挥重要作用。秦山核电紧握核电发展重大机遇期，加快速度、加大力度推动浙江省沿海厂址开发和储备，争取获得更多厂址资源突破，为公司“十五五”高质量发展夯实基础。公司零碳未来城亮相第五届中国国际进口博览会，并借此推介契机为全球能源供应、环境保护提供“中国方案”“中核方案”。2023年12月29日，经国务院常务会议审议，决定核准浙江金七门等核电项目，秦山核电“再造一个新秦山”取得重大突破。

聚焦数智经营 打造产业升级新引擎

一是强化数字化顶层设计，构建智慧电厂。秦山核电充分利用5G、大数据、人工智能等新技术，推进数字化转型和智慧电厂建设。按照“数智2025”智慧电厂规划方案，以“两基础一架构”为指引，开展公司数字化顶层设计，建设覆盖公司核心生产经营活动的智慧运行、智慧维修、智慧设备、智慧安全等关键业务场景，推动“数字化、智慧化、智能化”转型升级，抢占智慧核电的高地。2024年2月，秦山核电作为中核集团数字化转型成熟度贯标试点单位，成为全国首批数字化转型成熟度星级评估认证企业，获得工信部数字化转型成熟度3星级认证，这也是工信部现阶段开放的最高等级，标志着公司数字化转型达到国内领先水平。

二是创新经营管理体系，优化绩效考核机制。秦山核电持续推进数智经营建设，促进公司经营管理体系和管理能力现代化。组织策划“五个一”管理提升专项，开展重点项目（如固定资产管理、业务外委、应急管理等）流程优化；建立标准化、规范化的流程优化运作机制，确保流程优化工作高质量开展；通过搭建“i-计划”“i-绩效”等数字化管理平台建设，推进计划、预算联动机制建设，力争计划、预算项目联动比例达到70%以上。

三是精细优化成本管控，降成本增效能挖掘新潜力。秦山核电通过优化成本考核评价指标体系，层层压实责任，激发降本增效内生动力；开展大修成本模型的建立与分析，控制大修成本；深化财务数据中台建设与应用，开发应用场景，加强数据标准，提高工作效率，拓展成本分析的深度和广度，提升财务决策支持能力；促进库存物资有序流动，最大程度激活库存资金，有序合理推进库存物资处置工作；大幅降低公司债务成本至3.4%以下，节约财务费用。

聚焦共建共享 践行高质量发展新理念

一是以党建创新为引领，着眼提升企业社会贡献。通过党员突击队、党员攻关项目、党建联建等形式推动专项工作，充分发挥党建引领保障作用、党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，促进各专项工作有效推进、取得实效。总结提炼形成公司党建特色品牌，探索品牌战略与企业发展战略融合发展的秦山路径，打造全国爱国主义教育基地、核能科普宣传基地、工业旅游示范基地、生态文明教育基地和党性教育基地。秦山核电荣获“全国文明单位”“全国五一劳动奖状”“全国爱国主义教育示范基地”“全国科普教育基地”等百余项国家级荣誉称号。

二是企地融合共建共享，勇当共同富裕示范区建设先行者。秦山核电积极践行国家共同富裕先行示范区战略，坚持安全发展、创新发展，打造“五位一体”的企地融合发展模式。发挥核电清洁能源属性，建设“零碳未来城”；依托同位素生产推动核医学行业发展，带动地方核关联产业，被誉为企地融合的典范。

三是“五位一体”公众宣传，擦亮中国核电国家名片。秦山核电依托丰厚底蕴和国内目前最大的核电科技馆，打造爱国主义教育基地、红船党性教育基地、生态文明教育基地、工业旅游示范基地、核科普教育基地“五位一体”公众沟通示范基地。充分利用外部宣传资源，在《人民日报》、新华社、中央电视台、浙江日报等中央和地方媒体平台宣传秦山核电超过40次，投资拍摄的《许你万家灯火》在央视播出，充分展现秦山核电奋力推动新时代核能高质量发展的精神面貌。

党的二十大报告提出：“当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，我国发展面临新的战略机遇。”站在中华民族伟大复兴的历史节点上，秦山核电踔厉奋发、砥砺前行，积极践行“自主创新、融合发展”的秦山经验，用“五个一流”的业绩，助力秦山核电成为世界一流核电企业。

一是打造了一流的核电管理水平。与行业业绩指标最优的企业相比，机组非停率、综合指数满分机组比例处于行业领先水平，机组能力因子持续上升，连续六年突破90%，2023年度平均能力因子达到96.8％，根据世界核电运营者协会（WANO）公布数据，该业绩在全球6台机组及以上核电基地中位列第一，创造了同类基地安全稳定运行的新纪录。2023年12月，公司荣获第二十届全国质量奖。

二是打造了一流的科研创新水平。荣获国家科技进步奖特等奖，累计拥有各项专利960项，各类标准107项，包括2项国际标准、6项国家标准。近些年来，秦山核电在自主研发钴-60技术、碳-14、钇-90等医用同位素等领域展现了巨大的科技创新实力。秦山核电生产的工业钴-60满足国内70％市场需求、医用钴-60满足国内全部市场需求。利用商用堆辐照生产碳-14同位素一举解决我国碳-14供应依赖进口的问题，为“健康中国”建设贡献了“核力量”。

三是创造了一流的企业经济效益。公司盈利能力稳步提升，债务规模持续下降，对中核集团的贡献率始终保持在较高水平。在2024年中国品牌价值评价中，秦山核电以255.19亿元再次登上价值金榜，较去年提升17.09亿元。

四是取得了一流的社会价值效益。推动核电关联产业开发建设，累计投资858亿元，缴纳税费约568亿元，建设全国最大的同位素生产基地，带动发展核电关联企业超100家，年产值超300亿元，吸纳就业超2万人。

五是取得了一流的生态环保效益。清洁发电累计减排二氧化碳7.6亿吨，相当于植树造林面积约520个西湖景区；积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，充分发挥核电零碳优势，助力落实“双碳”行动。

未来，秦山核电将继续准确把握新发展阶段、全面贯彻新发展理念、努力构建新发展格局，牢记“强核强国、造福人类”的企业使命，继续以价值创造为核心驱动力，继续全面深化改革，提升企业现代化管理水平，增强市场竞争力，加快建成具有核电特色的新质生产力，勇做新时代核电领跑者，打造中国的世界一流核电企业。

(责编：曹淼、李源)
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