10月22日，在原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会上，金山办公高级副总裁毕晓存宣布WPS鸿蒙原生应用正式发布。未来，金山办公旗下的人工智能应用WPS AI也将在多端同步上线，数十项AI功能即将适配HarmonyOS NEXT, 为用户带来更加智能、高效的办公体验。

据悉，WPS早在2024年3月14日就宣布完成核心功能版本交付，并于10月8日开启WPS鸿蒙原生版的公测。该版本凭借强大的跨平台技术，实现了多种文档格式编辑处理的兼容，并兼容用户操作习惯和多种设备的交互方式，确保用户在全平台都能享受到一致的交互体验。毕晓存介绍，这项成果背后，是WPS团队耗时一年，精心编写超过4000万行代码，成功完成跨平台适配，确保了WPS在原生鸿蒙系统上的流畅高效运行。

针对多终端尺寸差异，WPS进行了全面的产品适配，无论是直板手机还是平板，都能享受到量身定制的办公体验。同时，基于多平台账号统一，实现了跨端、跨设备的文档和数据共享，支持多用户协同、浏览编辑、修订等能力。借助鸿蒙的全场景协同能力，WPS可根据不同硬件产品优势实现更为高效的跨端协作，比如在平板上轻松调用手机图库，仿佛在同一台设备上操作，办公便捷性显著提升。在与鸿蒙工程师的密切合作下，WPS AI也将在多端同步上线，数十项AI功能即将适配HarmonyOS NEXT, 为用户带来更加智能、高效的办公体验。

毕晓存表示，HarmonyOS NEXT不仅打开了全新的商业市场机会，更为用户带来了焕然一新的办公体验，WPS鸿蒙原生版只是开始，相信通过加入鸿蒙生态，金山办公未来将与鸿蒙一起在AI和协同办公领域打磨出更为极致的产品，共同为用户提供更加优质的体验。

(责编：董童、李源)

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