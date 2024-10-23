原标题：公牛小魔王角磨机登陆全国上万家门店获“强30%超耐磨”认证

近日，公牛电动工具新上市的公牛小魔王角磨机GJM810-100C通过了中认尚动（上海）检测技术有限公司（以下简称中认尚动）的多项测试。同时，荣获尚普咨询集团颁发的“公牛小魔王角磨机 强30%超耐磨”认证。

中认尚动检测结果显示，公牛小魔王角磨机在负载寿命方面表现卓越，突破严苛的460小时不间断负载运行测试。460小时的负载寿命，对比行业销量领先的同类型角磨机产品高出30%，充分展示了公牛在电动工具领域的领先优势。

据悉，中认尚动的上级公司上海电动工具研究所（集团）有限公司是国家电动工具标准的主要制订单位，中认尚动作为国家电动工具的专业检测中心，其检测结果在业内具有高度权威性，也是国家3C强制性认证的指定实验室。尚普咨询集团则是中国最具影响力的市场调研机构之一。获得两大权威机构对产品的质量背书，不仅展示了公牛小魔王角磨机卓越的产品设计与制造工艺，也凸显了公牛对高品质和技术创新的持续追求。

公牛小魔王角磨机GJM810-100C在上海电动工具研究所实验室测试中

公牛小魔王角磨机由苏州公牛工具有限责任公司自主研发与制造。为迅速应对市场需求的变化，公牛近年来在电动工具领域持续革新，于2024年9月推出角磨机产品公牛小魔王角磨机GJM810-100C。针对当前市场上角磨机普遍存在的操作不便、使用寿命不佳、安全防护不足以及机身易损耗等问题，公牛小魔王角磨机以其磨得快、用得久、好掌握、更安心的四大突出优势，显著提升工友群体的作业效率、减少设备更换频率，轻松应对各类施工挑战。

历经30年稳健发展，公牛集团已迈入“中国制造业500强企业”之列，并确立了其在中国民用电工行业的领军地位。集团在插座、墙开、LED照明、数码配件、生活电器、电动工具等产品线进行多元化布局。

如今，公牛集团拥有上千名研发人员，全国6大制造基地，主导及参与146项国家及行业标准制定，获得2785项专利，1340余个国内外产品认证，92项国际设计大奖，拥有强大的市场号召力和品牌影响力，也印证了“10户中国家庭，7户用公牛”的行业地位。

公牛小魔王角磨机此次荣获尚普咨询集团所颁发的“公牛小魔王角磨机 强30%超耐磨”认证，进一步夯实了公牛在电动工具领域实现技术领先的决心。公牛将秉持着“专业专注，只做第一，走远路”的发展理念，持续砥砺前行，以打造高品质产品为己任，推出更多符合市场需求的优质产品，助力全球电工行业的稳步发展。

(责编：曹淼、李源)

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