人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

公牛小魔王角磨机获“强30%超耐磨”认证

2024年10月23日10:27 | 来源：新华网
小字号

原标题：公牛小魔王角磨机登陆全国上万家门店获“强30%超耐磨”认证

　　近日，公牛电动工具新上市的公牛小魔王角磨机GJM810-100C通过了中认尚动（上海）检测技术有限公司（以下简称中认尚动）的多项测试。同时，荣获尚普咨询集团颁发的“公牛小魔王角磨机 强30%超耐磨”认证。

　　中认尚动检测结果显示，公牛小魔王角磨机在负载寿命方面表现卓越，突破严苛的460小时不间断负载运行测试。460小时的负载寿命，对比行业销量领先的同类型角磨机产品高出30%，充分展示了公牛在电动工具领域的领先优势。

　　据悉，中认尚动的上级公司上海电动工具研究所（集团）有限公司是国家电动工具标准的主要制订单位，中认尚动作为国家电动工具的专业检测中心，其检测结果在业内具有高度权威性，也是国家3C强制性认证的指定实验室。尚普咨询集团则是中国最具影响力的市场调研机构之一。获得两大权威机构对产品的质量背书，不仅展示了公牛小魔王角磨机卓越的产品设计与制造工艺，也凸显了公牛对高品质和技术创新的持续追求。

　　公牛小魔王角磨机GJM810-100C在上海电动工具研究所实验室测试中

　　公牛小魔王角磨机由苏州公牛工具有限责任公司自主研发与制造。为迅速应对市场需求的变化，公牛近年来在电动工具领域持续革新，于2024年9月推出角磨机产品公牛小魔王角磨机GJM810-100C。针对当前市场上角磨机普遍存在的操作不便、使用寿命不佳、安全防护不足以及机身易损耗等问题，公牛小魔王角磨机以其磨得快、用得久、好掌握、更安心的四大突出优势，显著提升工友群体的作业效率、减少设备更换频率，轻松应对各类施工挑战。

　　历经30年稳健发展，公牛集团已迈入“中国制造业500强企业”之列，并确立了其在中国民用电工行业的领军地位。集团在插座、墙开、LED照明、数码配件、生活电器、电动工具等产品线进行多元化布局。

　　如今，公牛集团拥有上千名研发人员，全国6大制造基地，主导及参与146项国家及行业标准制定，获得2785项专利，1340余个国内外产品认证，92项国际设计大奖，拥有强大的市场号召力和品牌影响力，也印证了“10户中国家庭，7户用公牛”的行业地位。

　　公牛小魔王角磨机此次荣获尚普咨询集团所颁发的“公牛小魔王角磨机 强30%超耐磨”认证，进一步夯实了公牛在电动工具领域实现技术领先的决心。公牛将秉持着“专业专注，只做第一，走远路”的发展理念，持续砥砺前行，以打造高品质产品为己任，推出更多符合市场需求的优质产品，助力全球电工行业的稳步发展。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 工业生产、投资、出口呈现积极变化
　　
数读中国 | 五个特点看三季度外汇市场呈现较强韧性
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部