原标题：农业保险“精准承保、精准理赔”——中华财险河北分公司“智慧农险客户端”上线

近日，中华财险河北分公司“智慧农险客户端”在保定望都支公司上线。该客户端是一款专为农户设计的数字化农业保险服务平台，旨在通过科技手段提高农业保险的服务质量和效率、提升农户参与度和满意度。

“智慧农险客户端”充分运用大数据、可视化、数据建模等信息化高新技术，将农业种植保险、养殖保险、农机具保险、高标准农田保险、农村综合等涉农保险产品集中，一是实现了农业保险标的全生命周期保障监测、全流程数据监测；二是实现了农业保险保单全流程展示、灾害预警、风险减量、精准承保理赔、自动续保、农技培训、政策宣传等服务功能集中应用，践行了中华保险以客户为中心，“一个客户，一个中华，多个产品，综合服务”的客户经营理念，提升了客户体验和满意度，为农业生产企业（或客户）提供全自动化、可视化的农业保险服务，提升农业生产抗风险能力，达到农业生产丰收、农业保险风险减量的目的。

“智慧农险客户端”平台全方位、多角度地打通了农业保险承保与理赔的数据链条，定期更新卫星遥感落图数据、智能无人机勘测数据、地面手持设备数据。一是通过“可视化”视窗平台实现了农作物地块级落图承保、验标公示、防灾防损、查勘定损、理赔进度等信息，集中展现在“数据驾驶舱”中，在提升了农险客户监测便利性同时，也提高了中华保险农业保险业务的精准承保、精准理赔质量和业务处理效率，为农业保险风险管控筑起了坚固的防线。二是“可视化”平台，使客户能够实时清晰的查看，承保农作物全生命周期长势监测、灾害解析、历史灾害分析等信息，让客户更加直观的了解农作物长势和灾害发生情况，帮助客户及时采取有效防控措施，降低灾害发生对农作物的影响，有效发挥出了农业保险风险减量的积极作用。

10月15日，“智慧农险客户端”一期项目在河北省保定市望都县高优农业技术服务专业合作社成功上线。“智慧农险客户端”操作平台“可视化”各项功能和发挥的风控作用得到了客户的好评。

(责编：董童、李源)

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