原标题：揭秘添可成长史 做自己的“对手”成就洗地机专家与领导者

家电“以旧换新”政策的深入实施，极大地促进了消费者的购买热情，呈现出显著的绿色化、智能化及消费升级趋势。国泰君安的研究报告强调，双十一购物节期间，各大平台促销活动结合政府的以旧换新补贴，家电产品的折扣优惠达到了前所未有的程度。在此背景下，添可洗地机的销售业绩同样迎来了火爆增长。

在今年618期间，添可销额同比增长26%。而在此之前，添可洗地机已连续4年全国销量第一。长久以来的卓越表现，不禁让更多人好奇其成功的背后究竟有着怎样的思考与智慧。

添可发布的全新品牌故事片《对手》，则将品牌主张展露无遗。从2018年品牌正式成立，6年来添可面对的“对手”始终只有自己，而每一次添可与自己的较量，都让用户离梦想生活更进一步。在0到1时，添可选择了一条没人走过的路，开创了洗地机品类；而在1到N时，添可凭借专业的态度与持续的创新，不断推陈出新，在科技、销量、全球化等维度实现全面遥遥领先。

应对挑战 始终遥遥领先

作为清洁电器赛道第一大细分品类，2024年的洗地机行业仍将保持高增长态势。但想要如添可一样坐上行业第一的宝座，却绝非易事。一方面，随着消费者对洗地机产品了解的增加，对产品的需求也变得更加多样化，市场对各大洗地机厂商的研发能力与产品迭代速度提出了更高的要求。

在这样的背景下，添可洗地机连续4年全国销量第一，再次证明了其成功并非偶然，是添可在技术创新、产品迭代、用户体验、品牌号召力等方面全方位领先的具体体现。继品牌成立5年销售规模近100亿后，添可又一次实现了销量领先，在应对市场需求变化方面的卓越洞察力以及引领行业未来发展趋势上，添可也为其他智能家电企业提供了实现持续增长的可行性方案。

以创新科技在红海中开创蓝海

添可深知，在红海市场中求生存，唯有创新才能开辟出一片新的天地。从2016年首创“无线地面清洗机”到2020年正式推出芙万系列智能洗地机，再到2022年能自动上下水的芙万Station空间站洗地机，2023年洗吸双强可并搭载软包电池技术的芙万Chorus Pro Station，添可用核心科技一次次超越自我、实现创新突破。

正如添可最初选择研发洗地机这一全新品类，每一次技术进步、引领行业发展的背后，其初心都是“以智能科技创造梦想生活”。可以说，添可每一项白科技都是对用户真实需求深刻洞察的成果。

事实上，用户在选择添可旗下产品时，往往不是局限于产品功能本身，而是对添可所代表的高品质生活方式的认同。正是对用户价值创新的深刻洞察，使得添可能够在众多家电品牌中独树一帜，成为中国百万家庭的信赖首选。

正因为有了添可与“对手”的一次次较量，才有了创新产品不断问世，让用户生活里的对手都不再是对手。无论是过去、现在，还是未来，添可将继续超越自我，与用户携手向更美好的生活迈进。

(责编：董童、李源)

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