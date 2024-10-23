人民网记者 王绍绍

近期，大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）工作持续推进，政策持续加力，汽车、家电消费品领域拉动效应显著，进一步扩大了内需，有效刺激消费市场，助力经济回升向好。

此前印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，“两新”工作有利于统筹扩大内需，深化供给侧结构性改革，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条。近日，中央财政明确安排3000亿元左右超长期特别国债资金，作为加力支持重点领域设备更新以及消费品以旧换新补贴等。

有了切实的“真金白银”加持，各地纷纷结合自身情况，在此基础上“加码”，扩大补贴范围，优化保障服务，便捷以旧换新流程，进一步推进“两新”工作。

上海、广东等省市在国家明确补贴标准的8类家电产品基础上，将烘干机、扫地机、洗碗机等纳入补贴范围；北京、重庆、江苏等省市采取立减模式，发放家电补贴；天津、上海等地出台了个人消费者汽车置换更新政策等。

在大规模“两新”政策带动下，全国企业采购机械设备金额同比增长6.5%，其中9月份同比增长5%，较8月份增速提高2.4个百分点。电视机等家用视听设备零售、冰箱等日用家电零售同比分别增长10.2%和6.5%，家具零售、卫生洁具零售增速均超过10个百分点。

随着双十一等重要线上消费节点的来临，各商家平台也积极展开以旧换新补贴优惠，刺激消费潜力释放。天猫双十一推出一站式补贴，领取至高可达16000元的政府补贴，以及740元优惠券，再加上品牌官方直降15%，家电产品将大规模打6折。同时，直接购新或以旧换新，均可使用政府补贴，下单时直接立减，让消费者足不出户也能享受到以旧换新的补贴福利。

“这样买冰箱优惠多了！”“终于买上了智能家电！”“补贴力度真的很大！”……随着以旧换新工作的深入推进，不少享受补贴后的消费者纷纷表示。

以旧换新，不仅是买入新的消费品，更让消费者的生活“焕新”。国家发改委国家信息中心宏观经济研究室副主任邹蕴涵表示，当前，消费者从追求“有没有”变为看重“好不好”，智能化、绿色化产品需求潜力巨大。以旧换新迎合了消费升级的需要，加快推动高质量耐用消费品进入日常生活，满足了人民群众对美好生活的向往。

回收工作是以旧换新资源畅通的关键节点，“旧的不去新的不来”，如何让消费者“去旧更容易，换新更愿意”，是一个亟待解决的问题。

以汽车为例，据估算，1辆报废的小型汽车精细化拆解后，可分解出约36千克橡胶、70千克塑料、740千克废铁、100千克铝。“对这些资源进行有效回收循环利用，有助于环境的可持续发展，同时，还可以为再生资源回收利用行业发展创造广阔的市场空间。”业内专家介绍。

对于能继续使用的二手汽车，出口贸易是一个新的增长点。上述专家表示，随着新能源汽车在国际上打响“中国制造”的声誉，燃油新车以及性价比高的二手车也逐渐受到国际市场青睐，二手车出口市场回暖明显。

近期，中央财政特别设立专项资金，预算安排75亿元，用于支持推动大规模回收循环利用。中国循环经济协会会长朱黎阳表示，废旧产品设备回收循环利用需要统筹各领域资源，汇聚政府、企业、科研机构和公众等力量，打好“政策、市场、科技、社会”组合拳。

“推进以旧换新工作，加强资源循环利用，要进一步深化产学研用融合联动协同创新，强化关键技术装备研发和攻关，加大科研机构投入，开展集中攻关，积极探索更环保高效的回收循环利用技术。”朱黎阳说。

(责编：郭思邈、高雷)

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