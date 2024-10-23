人民网北京10月23日电 （欧阳易佳）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）筹备情况。商务部部长助理唐文弘表示，秉承“新时代，共享未来”主题，第七届进博会将于11月5日至10日在上海举办，同期举办虹桥国际经济论坛。这是中国共产党二十届三中全会胜利召开后举办的重要经济外交活动。目前，各项筹备工作已基本就绪，整体展览展示面积将超过42万平方米，将有152个国家、地区和国际组织参加国家展和企业展，虹桥论坛将举办主论坛和19场分论坛。

唐文弘介绍，将推动本届进博会在以下三个方面进一步提升成效。

首先，进一步提升构建新发展格局的窗口功能。在助力畅通国内大循环方面，聚焦发展新质生产力，首次设立新材料专区，升级打造创新孵化专区，举办首发经济和促进消费相关分论坛等活动，助力产业升级，丰富国内供给，服务高质量发展和高品质生活。在促进国内国际双循环方面，持续打造全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地，展示400多项代表性新产品新技术新服务，组织39个政府交易团和4个行业交易团、共计780个分团到会采购，这是历届最多的；同时举办“投资中国”自贸试验区专场推介、外资企业圆桌会等活动，推动“展品变商品、展商变投资商”，充分彰显我国超大规模市场吸引力和各方投资中国、深耕中国的信心。

其次，进一步发挥推动高水平开放的平台作用。举办进博会，积极扩大进口，这是中国扩大自主开放的重要举措。本届进博会企业展继续保持36万多平方米的超大规模，共有129个国家和地区的3496家展商参加，国别（地区）数和企业数都超过了上届，参展的世界500强和行业龙头企业达297家，创历史新高，186家企业和机构成为七届“全勤生”。中国馆以“推进中国式现代化，共谋世界发展繁荣”为主题，重点展示推进中国式现代化建设和推动高水平对外开放的最新成果。虹桥论坛将发布《世界开放报告2024》和最新世界开放指数，为建设开放型世界经济建言献策。

第三，进一步强化全球共享的国际公共产品服务。国家展继续为各国展示综合形象和贸易投资领域机遇搭建重要平台，有77个国家和国际组织参展。法国、马来西亚、尼加拉瓜、沙特阿拉伯、坦桑尼亚、乌兹别克斯坦将担任主宾国。我们将为37个最不发达国家参加国家展和企业展提供支持，并扩容非洲产品专区，助力扩大对最不发达国家单边开放，以实际行动践行普惠包容理念。虹桥论坛更加突出“促进全球开放合作、完善全球经济治理”的功能定位，以“坚持高水平开放 共促普惠包容的经济全球化”为主题，聚焦新型储能、人工智能等国际热点话题，邀请政商学界嘉宾交流讨论，境外发言嘉宾占近一半。政策解读、对接签约等各类配套活动约110场；人文交流活动展示面积超过3.2万平方米，也是历届之最。

唐文弘表示，下一步，将与各方一道，扎实推进最后冲刺阶段各项筹备工作，确保第七届进博会成功、精彩、富有成效。

(责编：乔业琼、高雷)

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