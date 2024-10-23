人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第七届进博会参展世界500强和行业龙头企业数量创新高

2024年10月23日14:33 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月23日电 （欧阳易佳）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）筹备情况。商务部部长助理唐文弘表示，秉承“新时代，共享未来”主题，第七届进博会将于11月5日至10日在上海举办，同期举办虹桥国际经济论坛。这是中国共产党二十届三中全会胜利召开后举办的重要经济外交活动。目前，各项筹备工作已基本就绪，整体展览展示面积将超过42万平方米，将有152个国家、地区和国际组织参加国家展和企业展，虹桥论坛将举办主论坛和19场分论坛。

唐文弘介绍，将推动本届进博会在以下三个方面进一步提升成效。

首先，进一步提升构建新发展格局的窗口功能。在助力畅通国内大循环方面，聚焦发展新质生产力，首次设立新材料专区，升级打造创新孵化专区，举办首发经济和促进消费相关分论坛等活动，助力产业升级，丰富国内供给，服务高质量发展和高品质生活。在促进国内国际双循环方面，持续打造全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地，展示400多项代表性新产品新技术新服务，组织39个政府交易团和4个行业交易团、共计780个分团到会采购，这是历届最多的；同时举办“投资中国”自贸试验区专场推介、外资企业圆桌会等活动，推动“展品变商品、展商变投资商”，充分彰显我国超大规模市场吸引力和各方投资中国、深耕中国的信心。

其次，进一步发挥推动高水平开放的平台作用。举办进博会，积极扩大进口，这是中国扩大自主开放的重要举措。本届进博会企业展继续保持36万多平方米的超大规模，共有129个国家和地区的3496家展商参加，国别（地区）数和企业数都超过了上届，参展的世界500强和行业龙头企业达297家，创历史新高，186家企业和机构成为七届“全勤生”。中国馆以“推进中国式现代化，共谋世界发展繁荣”为主题，重点展示推进中国式现代化建设和推动高水平对外开放的最新成果。虹桥论坛将发布《世界开放报告2024》和最新世界开放指数，为建设开放型世界经济建言献策。

第三，进一步强化全球共享的国际公共产品服务。国家展继续为各国展示综合形象和贸易投资领域机遇搭建重要平台，有77个国家和国际组织参展。法国、马来西亚、尼加拉瓜、沙特阿拉伯、坦桑尼亚、乌兹别克斯坦将担任主宾国。我们将为37个最不发达国家参加国家展和企业展提供支持，并扩容非洲产品专区，助力扩大对最不发达国家单边开放，以实际行动践行普惠包容理念。虹桥论坛更加突出“促进全球开放合作、完善全球经济治理”的功能定位，以“坚持高水平开放 共促普惠包容的经济全球化”为主题，聚焦新型储能、人工智能等国际热点话题，邀请政商学界嘉宾交流讨论，境外发言嘉宾占近一半。政策解读、对接签约等各类配套活动约110场；人文交流活动展示面积超过3.2万平方米，也是历届之最。

唐文弘表示，下一步，将与各方一道，扎实推进最后冲刺阶段各项筹备工作，确保第七届进博会成功、精彩、富有成效。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
重大工程建设按下“加速键” 促进经济平稳健康发展
　　
以旧换新释放消费潜力 彰显高质量发展新动能
　　近期，大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）工作持续推进，政策持续加力，汽车、家电消费品领域拉动效应显著，进一步扩大了内需，有效刺激消费市场，助力经济回升向好。 此前印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，“两新”工作有利于统筹扩大内需，深化供给侧结构性改革，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部