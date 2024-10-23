人民网北京10月23日电 （欧阳易佳）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）筹备情况。商务部部长助理唐文弘表示，进博会将积极发挥推动高水平开放的平台作用。持续传递开放强音，积极打造推出重大开放举措、展示开放信心决心的平台。持续释放开放红利，着力打造让世界共享中国新发展新机遇的促进平台。持续凝聚开放共识，努力搭建助力完善全球经济治理规则、推动建设开放型世界经济的交流平台。

“通过举办进博会，坚持扩大对外开放的政策宣示，充分彰显中国推动建设开放型世界经济的决心和信心。”唐文弘说，“宣布的一系列开放举措逐步得到实施，用实际行动和成果证明，中国开放的大门只会越开越大。”

唐文弘介绍，前六届进博会已有近2500项代表性首发新产品、新技术、新服务亮相，累计意向成交额超过4200亿美元；累计组织1130多家外资企业和投促机构赴各地开展精准对接，不少展商在中国开出新门店、新工厂、新研发中心。进博会将依托中国超大规模市场优势，继续推动“展品变商品”“展商变投资商”的生动“进博故事”不断涌现。

每年进博会的虹桥国际经济论坛都备受关注。唐文弘介绍，从首届开始，虹桥论坛广泛邀请全球政商产学研各界知名人士，为建设开放型世界经济和构建人类命运共同体建言献策。从2021年开始，每年发布《世界开放报告》和世界开放指数，今年也将继续发布《世界开放报告2024》（以下简称《报告》），为促进全球开放合作贡献智慧。

据了解，今年《报告》将公布2023年世界开放指数。《报告》积极回应全球开放领域热点问题，如“全球南方”崛起与全球治理体系变革、多边贸易体制与世界贸易包容发展、全球服务业开放态势与特点、数字与绿色合作发展等。

中国国际进口博览局副局长吴政平表示，本届进博会首次聚焦数字经济、绿色低碳、生命科学、制造技术四大赛道进行策展，展览面积和项目数量均为历届之最。技术装备展区聚焦科技、工业、环保三大主题，科技主题区首次设立新材料专区，进一步完善集成电路专区产业链，升级人工智能体验区；工业主题区将突出工业领域上游系统、基础设备，中游工控系统自动化集成、解决方案，下游终端应用三个展示区域；环保主题区展品范围覆盖新能源、水处理、环保技术等，全球四大水处理企业将齐聚第七届进博会。

吴政平介绍，此外，本届进博会将有一批代表新质生产力发展方向的展品首发首展，涵盖高端装备、新材料、海洋工程装备、生物技术、先进农业技术等诸多科技前沿领域。中国馆的展品也立足于发展新质生产力，聚焦未来网络、人工智能、新能源等多个前沿科技领域。

(责编：乔业琼、高雷)

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