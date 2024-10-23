人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

持续释放开放红利 本届进博会亮点多多

2024年10月23日15:14 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月23日电 （欧阳易佳）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）筹备情况。商务部部长助理唐文弘表示，进博会将积极发挥推动高水平开放的平台作用。持续传递开放强音，积极打造推出重大开放举措、展示开放信心决心的平台。持续释放开放红利，着力打造让世界共享中国新发展新机遇的促进平台。持续凝聚开放共识，努力搭建助力完善全球经济治理规则、推动建设开放型世界经济的交流平台。

“通过举办进博会，坚持扩大对外开放的政策宣示，充分彰显中国推动建设开放型世界经济的决心和信心。”唐文弘说，“宣布的一系列开放举措逐步得到实施，用实际行动和成果证明，中国开放的大门只会越开越大。”

唐文弘介绍，前六届进博会已有近2500项代表性首发新产品、新技术、新服务亮相，累计意向成交额超过4200亿美元；累计组织1130多家外资企业和投促机构赴各地开展精准对接，不少展商在中国开出新门店、新工厂、新研发中心。进博会将依托中国超大规模市场优势，继续推动“展品变商品”“展商变投资商”的生动“进博故事”不断涌现。

每年进博会的虹桥国际经济论坛都备受关注。唐文弘介绍，从首届开始，虹桥论坛广泛邀请全球政商产学研各界知名人士，为建设开放型世界经济和构建人类命运共同体建言献策。从2021年开始，每年发布《世界开放报告》和世界开放指数，今年也将继续发布《世界开放报告2024》（以下简称《报告》），为促进全球开放合作贡献智慧。

据了解，今年《报告》将公布2023年世界开放指数。《报告》积极回应全球开放领域热点问题，如“全球南方”崛起与全球治理体系变革、多边贸易体制与世界贸易包容发展、全球服务业开放态势与特点、数字与绿色合作发展等。

中国国际进口博览局副局长吴政平表示，本届进博会首次聚焦数字经济、绿色低碳、生命科学、制造技术四大赛道进行策展，展览面积和项目数量均为历届之最。技术装备展区聚焦科技、工业、环保三大主题，科技主题区首次设立新材料专区，进一步完善集成电路专区产业链，升级人工智能体验区；工业主题区将突出工业领域上游系统、基础设备，中游工控系统自动化集成、解决方案，下游终端应用三个展示区域；环保主题区展品范围覆盖新能源、水处理、环保技术等，全球四大水处理企业将齐聚第七届进博会。

吴政平介绍，此外，本届进博会将有一批代表新质生产力发展方向的展品首发首展，涵盖高端装备、新材料、海洋工程装备、生物技术、先进农业技术等诸多科技前沿领域。中国馆的展品也立足于发展新质生产力，聚焦未来网络、人工智能、新能源等多个前沿科技领域。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
重大工程建设按下“加速键” 促进经济平稳健康发展
　　
以旧换新释放消费潜力 彰显高质量发展新动能
　　近期，大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）工作持续推进，政策持续加力，汽车、家电消费品领域拉动效应显著，进一步扩大了内需，有效刺激消费市场，助力经济回升向好。 此前印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，“两新”工作有利于统筹扩大内需，深化供给侧结构性改革，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部