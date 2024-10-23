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工信部：工业投资连续8个月保持两位数增长

2024年10月23日15:25 | 来源：人民网
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人民网北京10月23日电 （方经纶）10月23日，在国务院新闻办举行的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，前三季度工业投资连续8个月保持两位数增长。

赵志国表示，前三季度工业和信息化经济运行平稳，产业结构持续优化，新质生产力加快发展，重点领域创新取得一批新成果，高质量发展扎实推进。主要有以下五个特点。

第一，工业经济平稳增长。工业生产保持稳定，前三季度规模以上工业增加值同比增长5.8%，对宏观经济增长发挥“压舱石”作用，贡献率接近4成。31个省（区、市）和41个工业大类行业的增长面均超九成。装备制造业、高技术制造业增长较快，增加值占全部规上工业增加值的比重较去年全年均有提高。工业投资连续8个月保持两位数增长。

第二，制造业转型升级步伐加快。深入实施制造业数字化转型行动，累计培育421家国家级智能制造示范工厂，建成万余家省级智能工厂，13家中国企业新入选全球“灯塔工厂”，中国“灯塔工厂”总数已达72家，占全球42%。扎实开展首批中小企业数字化转型城市试点，已推进近万家中小企业数字化改造。深入实施工业节能降碳行动，大力发展清洁低碳氢产业和环保装备制造业，规模以上工业单位增加值能耗持续下降。

第三，一批重大创新成果不断涌现。18兆瓦海上风电机组成功并网发电，国产首制MARK Ⅲ薄膜型大型LNG船完成试航，C919大型客机实现国内三大航空公司同时运营，1000千瓦级涡轴发动机取得中国民航局型号合格证，300兆瓦级F级重型燃气轮机成功点火。印发实施制造业中试创新发展意见、新材料中试平台建设指南（2024-2027年），新批复组建人形机器人、具身智能机器人2家国家地方共建制造业创新中心，在杭州成立我国首个国家卓越工程师实践基地，为促进科技创新和产业创新融合提供了有力的支撑。

第四，经营主体稳步发展壮大。截至8月底，规模以上工业企业数量达50.4万家，较2023年末增加4.4%。累计培育制造业单项冠军企业1557家、专精特新中小企业超14万家、专精特新“小巨人”企业1.46万家，有效期内的高新技术企业达46.3万家。前8个月，规上工业专精特新“小巨人”企业营业收入利润率达7.5%，高于规上工业企业的平均水平。

第五，信息通信赋能作用持续彰显。前三季度，电信业务总量同比增长10.7%。大力推动网络、算力、人工智能等新型信息基础设施协调发展，截至9月底，累计建成5G基站408.9万个，5G用户普及率达到了69.6%，千兆宽带用户达到了1.96亿户，实现县县通千兆、乡乡通5G、村村通宽带。持续深化融合应用赋能，5G行业应用已融入76个国民经济大类，深入融合工业、医疗等重点领域核心环节，“5G+工业互联网”项目超过了1.5万个。

赵志国指出，当前外部环境变化带来的风险挑战明显增多，部分企业生产经营面临困难，但我国经济发展向好的基本面没有改变，我国工业体系完整、产业链配套齐全、综合制造成本较低的全球竞争优势没有改变，推动向上向好的积极因素在累积增多。尤其是近期一揽子增量政策的出台实施，将持续释放产业升级的动力、居民消费的潜力、经营主体的活力。

“我们有信心完成全年目标任务，为推动经济回升向好多做贡献。”赵志国说。

(责编：申佳平、高雷)
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