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工信部：优化工业发展环境 防止“内卷式”恶性竞争

2024年10月23日15:35 |
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人民网北京10月23日电 （方经纶）“工业和信息化部将聚焦加快推进新型工业化这一关键任务，在稳增长、扩需求、增动能、优环境方面下更大功夫。”在国务院新闻办今日举行的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国提到，下一步将强化行业引导，积极防止“内卷式”恶性竞争。

赵志国介绍，前三季度规上工业增加值同比增长5.8%，全部工业增加值占国内生产总值（GDP）比重31.8%。同时，重点行业、地区贡献突出。电子、有色、化工、汽车4个行业对工业生产增长的贡献率接近一半，9个工业大省增速超过全国平均水平，郑州、绍兴、温州、合肥等工业大市实现两位数增长。此外，发展动能持续累积。设备工器具购置投资同比增长16.4%。具有较高技术含量和较高附加值的人工智能芯片、服务器等产品产量高速增长。

赵志国表示，下一步，将在稳增长、扩需求、增动能、优环境方面下更大功夫。稳住工业基本盘方面，深入推进十大重点行业稳增长工作方案实施。支持工业大省、工业大市巩固优势、勇挑大梁。同时，助力东北和中西部省份办好产业转移发展对接活动，提升承接产业转移能力，促进区域协调发展。

扩大有效需求方面，推进“十四五”规划重大工程建设，加快形成实物工作量。加大智能家居家电消费推广力度，协同各地加快落实汽车、电动自行车等以旧换新政策，继续实施新能源汽车下乡等有关活动，充分激发市场潜力。

增强发展动能方面，深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程，推进制造业数字化转型。加快推进重点产业链高质量发展行动、国家科技重大专项和国家重点研发计划等，取得更多标志性成果。研究制定提升产业科技创新能力的政策措施，促进科技创新与产业创新深度融合。培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道。

赵志国同时指出，在优化发展环境方面，将持续推进降低企业成本，深入开展服务中小企业系列专项行动。强化行业引导，加强标准质量引领、增强行业自律，积极防止“内卷式”恶性竞争。不断完善企业常态化沟通交流机制，协调解决问题诉求，坚定企业发展信心。

(责编：申佳平、高雷)
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