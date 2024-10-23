人民网北京10月23日电 （记者夏晓伦）近日，为推动海洋领域数据要素流通，加速海洋产业与数据要素融合创新，以科技创新生成海洋产业和经济发展科技新动能，自然资源部第二海洋研究所（简称“海洋二所”）与人民网旗下人民数据管理（北京）有限公司（简称“人民数据”）在人民日报社新媒体大厦共同举办海洋数据应用验证交流会。自然资源部科技发展司副司长辛红梅、中国工程院院士潘德炉、海洋二所党委书记于建、人民数据董事长郑光魁等多位负责人和嘉宾出席本次交流会。

此次交流会核心围绕海洋数据流通以及综合利用、海洋数据资产化、海洋数据场景融合创新等相关进行深入探讨。交流会期间，海洋二所与人民数据签署了合作框架协议。双方合作基于海洋二所在海洋领域的科研积累和高价值数据产品研发能力，结合人民数据对经济和产业发展数据资产服务的深厚积累，强强联合，共同开展海洋数据高价值新产品研发，推动高质量数据要素供给及海洋数据确权和数据资产化应用，探索构建海洋产业数据要素流通及安全保障的标准规范，培育海洋数据要素新型交叉学科人才，形成新场景、新模式和新业态。

2024年8月，自然资源部第二海洋研究所委托人民数据基于五大类108项标准，完成海洋生态环境与碳汇监测数据持有权确权，获得了海洋生态环境与碳汇监测数据持有权证，为全面推动海洋生态环境与碳汇监测数据市场化流通奠定了坚实的基础，同时为推动海洋领域数据资产化、加强海洋主体数据资产产权保护进行了有益尝试。

(责编：乔业琼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经