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工信部：近3个月新能源乘用车销售占比均在50%以上

2024年10月23日15:41 | 来源：人民网
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人民网北京10月23日电 （方经纶）在国务院新闻办今日举行的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，近3个月新能源乘用车销售占比均在50%以上，实现了新的突破。

赵志国表示，前三季度我国汽车工业运行整体良好。从汽车产业整体看，总体保持平稳增长，前三季度汽车产业增加值同比增长7.9%，产销分别完成2147万辆和2157.1万辆，同比分别增长1.9%和2.4%。累计出口整车431.2万辆，同比增长27.3%。1至8月，汽车产业营业收入、利润总额同比分别增长3.2%和3%。从新能源汽车产业看，发展态势良好，前三季度新能源汽车产销分别完成831.6万辆和832万辆，同比分别增长31.7%和32.5%，近3个月新能源乘用车销售占比均在50%以上，实现了新的突破。新能源汽车出口92.8万辆，同比增长12.5%。

但也要看到，汽车工业运行还面临国内有效需求不足、海外出口不确定不稳定因素增多等挑战。”赵志国指出，下一步，工业和信息化部将会同相关部门加大政策支持力度，推动产业高质量发展。

一是多措并举扩大汽车消费。落实好汽车以旧换新、车购税和车船税优惠等促消费政策，继续开展新能源汽车下乡活动，新启动一批公共领域车辆全面电动化试点，研究制定新能源汽车换电模式指导意见，积极扩大汽车消费。

二是优化汽车生产准入管理政策。推动出台《机动车生产准入管理条例》，健全“有进有出”的动态管理机制，试行道路机动车辆产品准入自我检验，进一步激发经营主体活力。探索开展企业集团化管理，支持企业提质增效、做优做强。引导企业立足长远，加强技术升级、产品迭代、模式创新，不断提升核心竞争力，营造良好的产业发展生态。

三是支持技术创新发展。通过高质量发展专项、国家重点研发计划等渠道，持续推动动力电池关键材料、车用芯片等关键技术攻关。深入开展智能网联汽车准入和上路通行试点、“车路云一体化”试点，稳妥推进自动驾驶技术产业化。

四是更好服务企业国际化发展。积极应对反补贴调查、高额关税等贸易壁垒，在投资、管理等方面为汽车企业出海提供更多支持和便利，加强自动驾驶、碳核算等标准联通和规则对接，营造良好的发展环境。

(责编：申佳平、高雷)
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