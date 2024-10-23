人民网北京10月23日电 （方经纶）发展低空经济是党中央作出的重大战略部署，低空装备和低空产业是低空经济的重要物质载体。在国务院新闻办今日举行的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青介绍，当前我国主要的信息通信企业以及动力电池、电机等企业都积极布局参与到低空经济中来，各领域创新要素正在加速向低空产业集聚。

陶青表示，今年，工业和信息化部联合有关部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，会同有关部门研究支持低空产业技术装备创新思路举措。同时，会同有关部门在全国多地开展了通用航空器创新应用试点工作。

她介绍，比如，在新疆石河子召开低空产业创新发展大会，推动建立“干支通、支支通、全网联”航空运输体系；在黑龙江北安召开通用航空装备创新应用现场会，打造无人机农业喷洒、林业防护规模化、常态化应用模式标杆，目标是要将植保无人机平均作业成本降到每亩10元以下。

陶青同时指出，当前我国主要的信息通信企业以及动力电池、电机等企业都积极布局参与到低空经济中来，各领域创新要素正在加速向低空产业集聚。已开展基于5G/5G-A的低空通信及感知网络技术验证、应用试点等工作。此外，工业和信息化部颁布了《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》《民用无人驾驶航空器无线电管理暂行办法》，编制了《民用无人驾驶航空器系统安全要求》等国家标准，建设了民用无人驾驶航空器产品信息系统，不断完善企业和产品的备案管理。

陶青表示，下一步，工业和信息化部将重点开展以下四方面工作。

一是持续加快关键技术攻关。聚焦低空装备本体技术、安全技术、运行技术等方向，体系化推动一批关键共性技术攻关，加快推动通用航空技术和装备创新迭代升级。

二是不断加强场景应用牵引。继续推动优势地区先行先试，因地制宜打造低空多场景应用示范体系，加快培育低空物流、城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态，拓展农林植保、巡视巡检、应急救援等新模式。

三是深入推进融合创新发展。积极推动新一代信息通信技术、新能源技术与无人机等低空装备融合创新，开展低空经济无线电频率使用研究，按需推进低空信息基础设施建设，加快低空智联技术发展和模式创新。

四是不断强化法规标准支撑。继续组织开展相关法规宣贯和培训，指导无人机生产制造企业合规管理，推动建立贯穿低空装备研发设计、生产制造等全生命周期的工业标准体系，鼓励低空产业联盟等行业组织加强企业供需对接、技术交流、标准协同，共同构建良好的产业生态。

(责编：申佳平、高雷)

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