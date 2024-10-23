人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工信部：各领域创新要素正在加速向低空产业集聚

2024年10月23日15:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月23日电 （方经纶）发展低空经济是党中央作出的重大战略部署，低空装备和低空产业是低空经济的重要物质载体。在国务院新闻办今日举行的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青介绍，当前我国主要的信息通信企业以及动力电池、电机等企业都积极布局参与到低空经济中来，各领域创新要素正在加速向低空产业集聚。

陶青表示，今年，工业和信息化部联合有关部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，会同有关部门研究支持低空产业技术装备创新思路举措。同时，会同有关部门在全国多地开展了通用航空器创新应用试点工作。

她介绍，比如，在新疆石河子召开低空产业创新发展大会，推动建立“干支通、支支通、全网联”航空运输体系；在黑龙江北安召开通用航空装备创新应用现场会，打造无人机农业喷洒、林业防护规模化、常态化应用模式标杆，目标是要将植保无人机平均作业成本降到每亩10元以下。

陶青同时指出，当前我国主要的信息通信企业以及动力电池、电机等企业都积极布局参与到低空经济中来，各领域创新要素正在加速向低空产业集聚。已开展基于5G/5G-A的低空通信及感知网络技术验证、应用试点等工作。此外，工业和信息化部颁布了《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》《民用无人驾驶航空器无线电管理暂行办法》，编制了《民用无人驾驶航空器系统安全要求》等国家标准，建设了民用无人驾驶航空器产品信息系统，不断完善企业和产品的备案管理。

陶青表示，下一步，工业和信息化部将重点开展以下四方面工作。

一是持续加快关键技术攻关。聚焦低空装备本体技术、安全技术、运行技术等方向，体系化推动一批关键共性技术攻关，加快推动通用航空技术和装备创新迭代升级。

二是不断加强场景应用牵引。继续推动优势地区先行先试，因地制宜打造低空多场景应用示范体系，加快培育低空物流、城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态，拓展农林植保、巡视巡检、应急救援等新模式。

三是深入推进融合创新发展。积极推动新一代信息通信技术、新能源技术与无人机等低空装备融合创新，开展低空经济无线电频率使用研究，按需推进低空信息基础设施建设，加快低空智联技术发展和模式创新。

四是不断强化法规标准支撑。继续组织开展相关法规宣贯和培训，指导无人机生产制造企业合规管理，推动建立贯穿低空装备研发设计、生产制造等全生命周期的工业标准体系，鼓励低空产业联盟等行业组织加强企业供需对接、技术交流、标准协同，共同构建良好的产业生态。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：近3个月新能源乘用车销售占比均在50%以上
　　人民网北京10月23日电 （方经纶）在国务院新闻办今日举行的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，近3个月新能源乘用车销售占比均在50%以上，实现了新的突破。 赵志国表示，前三季度我国汽车工业运行整体良好。…
工信部：优化工业发展环境 防止“内卷式”恶性竞争
　　人民网北京10月23日电 （方经纶）“工业和信息化部将聚焦加快推进新型工业化这一关键任务，在稳增长、扩需求、增动能、优环境方面下更大功夫。”在国务院新闻办今日举行的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国提到，下一步将强化行业引导，积极防止“内卷式”恶性竞争。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部