人民网北京10月23日电 （记者黄盛）中国人民银行上海总部10月22日发布9月份境外机构投资银行间债券市场简报显示，截至2024年9月末，境外机构持有银行间市场债券4.39万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.9%。

从券种看，境外机构持有国债2.17万亿元、占比49.4%，同业存单1.10万亿元、占比25.1%，政策性金融债0.94万亿元、占比21.4%。

9月份，新增7家境外机构主体进入银行间债券市场。截至9月末，共有1152家境外机构主体入市，其中585家通过直接投资渠道入市，830家通过“债券通”渠道入市，263家同时通过两个渠道入市。

9月份，境外机构在银行间债券市场的现券交易量约为1.55万亿元，日均交易量约为738亿元。

据了解，银行间债券市场是一个相对于交易所债券市场的概念。中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心承担交易功能。中央国债登记结算公司和银行间市场清算所股份有限公司承担托管功能。商业银行、农村信用联社、保险公司、证券公司等金融机构进行债券买卖和回购的市场。

业内人士表示，随着境外机构持有中国债券规模的不断增加，中国债券市场的国际影响力和吸引力显著提升，这有助于中国债券市场在全球金融市场中占据更重要的地位，增强其作为国际投资和避险资产的吸引力。此外，境外机构增持中国债券，有助于推动人民币在国际支付和储备货币中的地位。

(责编：乔业琼、高雷)

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