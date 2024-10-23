人民网北京10月23日电 （方经纶）“欢迎外商在华投资经营电信业务。”10月23日，在国务院新闻办举行的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，工业和信息化部今日已会同有关部门召开座谈会，为北京、上海、海南和深圳发放了试点地区的批复文件，正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作。

赵志国指出，今年以来，我国信息通信业总体保持稳步增长，高质量发展取得系列新成效。

在电信新兴业务方面，截至9月底，电信业务总量同比增长10.7%，1-8月规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入1.17万亿元。互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务成为拉动信息通信业发展的重要增长极，前三季度我国电信新兴业务收入达到3252亿元，同比增长9.4%，延续高速增长的态势，为行业发展持续注入新动能。同时，有序推进增值电信业务对外开放。

在网络基础能力方面，今年以来，工业和信息化部坚持适度超前原则，出台5G轻量化（RedCap）贯通行动、推动新型信息基础设施协调发展等一系列政策。累计建成开通5G基站总数408.9万个，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达到了2732万个，在南宁、青岛、昆明、海口等4地新设了国际通信业务出入口局，全国网络服务质量将进一步得到提升。同时开展“信号升格”专项行动，提升信号的质量，优化用户的感知，加快推动文旅景区、医疗机构、高等院校等重点场景的4G、5G移动网络深度覆盖。

在产业综合实力方面，赵志国介绍，信息通信企业国际竞争力大幅增强，中国移动、中国电信、中国联通进入全球运营商收入规模前10强，24家平台企业价值超百亿美元，8家上市企业进入全球互联网企业市值前30强。通信设备制造业持续向好，1-9月国内市场手机出货量2.2亿部，同比增长9.9%。关键技术加快突破，鸿蒙NEXT操作系统上架应用和服务超过了1.5万个。

在普惠民生服务方面，工业和信息化部通过电信普遍服务和“宽带边疆”等相关行动，使更多农村和偏远地区老百姓能够用得上用得好网络，当前已实现村村通宽带，农村网民规模超过了3亿。同时以务实举措推动人民群众急难愁盼问题得到有效治理，加快建设APP检测和认证公共服务平台，规范行业服务行为。累计举办超20万场“银龄数字课堂”，向老年人开展智能设备使用、在线支付、防诈骗知识普及等相关培训活动，让更多人共享数字红利。

赵志国指出，下一步工业和信息化部将坚持“建、用、研”统筹推进，持续做优做强信息通信业，为建设制造强国、网络强国、数字中国提供有力支撑。

一是推进网络设施演进升级，尽快出台“双千兆”（5G和千兆光网）网络发展接续政策，开展万兆光网试点部署，持续开展“宽带边疆”和“信号升格”行动。

二是加快关键核心技术研发，持续推动5G演进（5G-A）、非地面网络（NTN）等技术发展和产品研发，超前布局6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新。

三是推动与实体经济深度融合。尽快出台5G规模化应用、工业互联网高质量发展等相关的接续政策，持续打造高水平5G工厂，开展“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设。

四是统筹发展和安全。深入落实数据安全能力提升实施方案、数据安全风险评估等政策，持续增强信息基础设施安全保障能力。

五是扩大电信业高水平对外开放。鼓励外资企业在试点地区开展互联网数据中心（IDC）、互联网接入服务（ISP）等业务。做好外资试点企业管理和服务，依法保护投资权益。推动我国电信业对外开放迈入新阶段。

(责编：申佳平、高雷)

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