人民网北京10月23日电 （方经纶）在国务院新闻办今日举行的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国透露，我国现有完成备案并上线为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型近200个，注册用户超过了6亿。

赵志国介绍，我国已建成全球规模最大、技术领先的基础网络。目前，全国已累计建成207个千兆城市，实现“县县通千兆”；行政村5G网络通达比例超过了90%，全面助力强农惠农富农；移动物联网终端用户占比达到了59.2%，“物超人”步伐持续加快扩大。算力基础设施规模和水平位列全球前列。目前我国算力总规模达到了246EFLOPS，国家枢纽间20ms时延保障能力全面实现，有效支撑了算力资源配置和数据要素流通。完善中国算力平台和算力互联公共服务平台建设，持续强化算力网络质量和运行安全监测。

赵志国指出，下一步，工业和信息化部将会同相关部门着力推动新型信息基础设施协调发展。

一是统筹规划骨干网络设施。加强省际干线光缆网络规划建设统筹，制定国际通信设施中长期规划，加快扩展国际海缆、陆缆通达方向，协同规划和建设国际陆缆、国际铁路和国际油气管道等跨境基础设施，依托沿边省份打造区域国际信息枢纽。

二是优化布局算力基础设施。持续推动《算力基础设施高质量发展行动计划》任务的落实，统筹算力资源布局，有序引导算力基础设施建设，强化智能算力供给，着力提升算力的利用效率。持续推进算力互联互通，打造全国统一的算力服务大市场。

三是深化区域间协调普惠发展。支持东部地区先行先试，探索5G-A、人工智能等建设和应用新模式，引导中西部和东北地区加快千兆城市建设，鼓励西部地区在综合成本优势明显地区合理布局重大算力设施。深化电信普遍服务和“宽带边疆”建设，增强农村地区和边疆地区的网络覆盖能力。

四是推进信息设施与传统设施融合发展。统筹建设高速公路、城市干线道路沿线车联网路侧设施。探索建立通感一体的低空经济网络设施，集约部署城市感知终端，统一建设城市级物联网感知终端管理和数据分析平台。全面建设实景三维中国，搭建数字中国时空基座和数据融合平台。

(责编：申佳平、高雷)

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