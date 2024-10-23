新华社北京10月23日电 题：第七届进博会将启 持续释放开放红利

新华社记者谢希瑶、周蕊

秉承“新时代，共享未来”主题，第七届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办。国务院新闻办公室10月23日举行发布会，介绍进博会筹备情况，回应外界关切。

商务部部长助理唐文弘介绍，目前各项筹备工作已基本就绪，整体展览展示面积将超过42万平方米，将有152个国家、地区和国际组织参加国家展和企业展，同期举办的第七届虹桥国际经济论坛将举办主论坛和19场分论坛。

2018年首次举办以来，进博会持续发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作“四大平台”功能，成为构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。据唐文弘介绍，本届进博会还将紧扣以上方面进一步提升成效。

在进一步提升构建新发展格局的窗口功能方面，聚焦发展新质生产力，诸多“首次”“首发”值得期待。

技术装备展区聚焦科技、工业、环保三大主题，科技主题区首次设立新材料专区，进一步完善集成电路专区产业链，升级人工智能体验区。

升级打造创新孵化专区，首次聚焦数字经济、绿色低碳、生命科学、制造技术四大赛道进行策展，展览面积和项目数量均为历届之最。

此外，本届进博会将持续打造全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地，展示400多项代表性新产品新技术新服务，组织39个政府交易团和4个行业交易团、共计780个分团到会采购，为历届最多。

延续超大规模，推动高水平开放平台作用将进一步发挥。

据介绍，本届进博会国家展将继续为各国展示综合形象和贸易投资领域机遇搭建重要平台，有77个国家和国际组织参展。法国、马来西亚、尼加拉瓜、沙特阿拉伯、坦桑尼亚、乌兹别克斯坦将担任主宾国。

中国馆以“推进中国式现代化，共谋世界发展繁荣”为主题，将重点展示推进中国式现代化建设和推动高水平对外开放的最新成果。

企业展将继续保持36万多平方米的超大规模，共有129个国家和地区的3496家展商参加，国别（地区）数和企业数均超上届，参展世界500强和行业龙头企业达297家，创历史新高，186家企业和机构成为七届“全勤生”。

为最不发达国家参展企业提供120多个免费展位、举办全球南方可持续发展与中非合作分论坛……本届进博会还将进一步强化全球共享的国际公共产品服务。

“我们将为37个最不发达国家参加国家展和企业展提供支持，并扩容非洲产品专区，助力扩大对最不发达国家单边开放，以实际行动践行普惠包容理念。”唐文弘说。

本届虹桥论坛以“坚持高水平开放 共促普惠包容的经济全球化”为主题，将发布《世界开放报告2024》和最新世界开放指数，为建设开放型世界经济建言献策。政策解读、对接签约等各类配套活动约110场；人文交流活动展示面积超过3.2万平方米，也是历届之最。

“持续释放开放红利，着力打造让世界共享中国新发展新机遇的促进平台。”唐文弘说，前六届进博会已有近2500项代表性首发新产品、新技术、新服务亮相，累计意向成交额超过4200亿美元；累计组织1130多家外资企业和投促机构赴各地开展精准对接，不少展商在中国开设新门店、新工厂、新研发中心。

唐文弘表示，本届进博会将依托中国超大规模市场优势，继续推动“展品变商品”“展商变投资商”，续写生动“进博故事”。

(责编：卫嘉、白宇)

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