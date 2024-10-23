人民网北京10月23日电 （方经纶）深化产融合作是加快推动金融服务实体经济的重要举措。在国务院新闻办今日举行的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青透露，工业和信息化部将抓紧制定出台金融支持新型工业化的政策文件。引导更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业。

“各相关部门和金融机构坚持金融服务实体经济的根本宗旨，创新开展产融合作，强化对‘两新’‘两重’的融资保障，实施科技创新和技术改造再贷款，优化无还本续贷政策，有力支持工业现代化水平的提升。”陶青介绍，一是国家产融合作平台助企融资突破万亿元。平台提供定制化、智能化金融服务，设立了产业转移、先进制造业集群等24个特色专区，汇聚34.58万家优质企业、2965家金融机构、741项金融产品，助企融资约10018亿元。今年以来，平台助企融资新增约2900亿元，同比增速达40.7%。

二是“科技产业金融一体化”专项促进科技成果转化和产业化。工业和信息化部联合150多家头部金融机构，为新一代信息技术、装备制造、空天信息、人工智能、生物医药等领域260个项目搭建了路演对接平台，股权融资金额超过100亿元，近20%的企业估值翻倍，正在积极筹划首发上市。

三是携手金融机构聚力支持新型工业化。与工业和信息化部有合作的金融机构涵盖银行、保险、基金等各种类型，针对制造企业的融资需求，创新推出了专精特新贷、科技成果转化贷、工业数转贷等一批特色金融产品，以及“中试险+研发贷”等多种金融组合模式。建成了17家区域性股权市场“专精特新”专板。开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动，推动扩大普惠金融覆盖面。同时，开展了专精特新中小企业“一月一链”投融资路演活动，促成意向融资金额超过千亿元。

陶青表示，下一步，工业和信息化将持续深化产融合作。将抓紧制定出台金融支持新型工业化的政策文件。聚焦新型工业化的重点方向和领域，加大科技金融、数字金融、跨境金融、政策性金融等支持力度，引导更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业。推进数字技术在金融领域的创新应用，增加数字赋能。

此外，将积极发挥国家产融合作平台的纽带和汇聚效应。加强跨部门涉企信息共享机制，优化平台功能服务，不断延伸平台为企公益服务能力。深入实施“科技产业金融一体化”专项。充分发挥科技型企业上市融资、并购重组、债券发行“绿色通道”机制，引导社会资本为重点领域和关键环节提供多渠道、可持续的资金保障。联合相关部门尽快建成第三批区域性股权市场“专精特新”专板，优化实施“一月一链”中小企业融资促进全国行活动，推动产融更加精准对接。

(责编：申佳平、高雷)

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