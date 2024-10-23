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工信部：前三季度全国技术合同成交总额同比增长17.8%

2024年10月23日16:21 | 来源：人民网
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人民网北京10月23日电 （方经纶）在国务院新闻办今日举行的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，前三季度全国技术合同成交总额同比增长17.8%。

赵志国表示，今年前三季度，工业和信息化部认真抓落实，大力发展科技服务业，促进科技成果加快产业化。目前，我国累计培育孵化机构1.6万多家，服务创业企业和团队超过了70万家，孵化机构内毕业企业累计上市（挂牌）超过了5000家，科创板上市企业中三分之一为经过孵化培育的企业。培育国家技术转移示范机构420家、国家技术转移区域中心12个，支撑技术加快转移转化。技术交易持续活跃，今年前三季度，全国技术合同成交总额达到4.49万亿元，同比增长17.8%。

赵志国指出，下一步，工业和信息化部将完善科技服务业顶层设计。加快出台推进科技服务业发展的实施意见，组建成立科技服务业行业标准化技术委员会，编制科技服务业标准体系建设指南，推进科技服务业创新发展集聚区建设。同时，健全企业孵化体系。推动孵化载体建设和技术转移市场由数量的增长向质量的提升实现转变。出台新版科技型企业孵化器认定管理办法，推动孵化器梯次培育和升级发展，支持在新兴产业和未来产业领域，培育一批卓越孵化器，加快孵化培育硬科技企业。

此外，还将培育一体化技术市场。落实党的二十届三中全会改革部署，建设国家统一技术交易服务公共平台，加快建设技术交易统一大市场。修订技术合同登记管理办法、技术合同认定登记规则，加强技术合同认定规范管理。培育一批高素质技术经理人，发挥好“科技红娘”的牵线搭桥作用，推动更多科技成果从“书架”走向“货架”，从样品变成产品。加快成果推广应用。开展先进适用技术遴选，推动一批先进适用技术在传统产业、中小企业中应用。会同有关部门研究制定科技成果“先使用后付费”工作指引，引导高校和科研机构将科技成果许可给企业使用。实施科技成果产业化应用示范工程，在央企等搭建示范应用场景，促进科技成果产业化。

(责编：申佳平、高雷)
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