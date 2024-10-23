原标题：波司登携手“水哥”王昱珩探秘溯源品质行，彰显国牌领先力量

在全球经济一体化的浪潮中，中国服饰行业正蓬勃发展。中国羽绒服领军品牌波司登（BOSIDENG）凭借卓越的品质与创新精神，在国内市场稳扎稳打，更在国际舞台上大放异彩。

为深入展示作为领先国牌出众的品牌实力及严格的品质把控，2024年10月下旬，波司登于总部举办“致领先，探极致”溯源品质行活动，携手多位来自科技、测评、时尚领域的知名博主和媒体代表，共同展开一场品质探索之旅。

波司登集团董事局主席兼总裁、品牌创始人高德康先生在活动中致辞表示：“波司登始终立足人们对美好生活的新需求、新期待，坚持长期主义和价值创造，聚焦顾客价值，坚守战略方向，坚持品牌引领，强化创新驱动，践行社会责任，从‘中国第一‘迈向’全球领先‘，书写’世界羽绒服、中国波司登、引领新潮流‘的新业绩。”

溯源品质行 共鉴品质匠心之光

品质作为波司登的核心竞争力之一，也是其品牌发展的坚固基石，更是其匠心精神的直接体现。谈到波司登对于高品质的卓越追求，波司登集团执行总裁梅冬表示：“波司登始终把‘高品质‘当成品牌发展命脉，近几年，我们以消费者为中心打造全价值链的质量管理体系，从产品思维转换为用户价值思维，洞察用户价值需求，建立全面质量管理体系，拉通质量管理闭环，实现全程正向可管控、逆向可追溯，真正以匠心精神全链路做实匠心品质，以全球领先专业专家高品质铸就品牌‘好口碑‘。“

在实地探访中，各位嘉宾亲身见证了波司登如何在产品研发与生产流程中践行匠心精神，贯彻品质领先。波司登的原材料专家实验室，作为质量控制体系的核心所在，无疑是对匠心精神的集中展现。自2000年成立以来，屡获各权威机构及合作客户的认可，其中包括CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可证书以及中羽协认证。在这里，每一根羽绒、每一块面料都需历经严苛精密的检测流程。实验室不仅建立了高于国家标准的内控体系，更对原材料实施极为严格的筛选标准，“拉链需承受3万次拉扯测试，面料则需历经2万次耐磨测试，只有通过测试的原材料，才能进入波司登生产线，最终进行销售。”从原材料甄选到成品检验，每一环节无不凝聚着波司登人的匠心与智慧，共同铸就了品牌对高品质的不懈追求与坚定承诺。

而在智能制造生产工厂的参观中，嘉宾们更是深入生产线，观摩了羽绒服从剪裁、缝制到全检中心等各个生产流程，亲眼见证了波司登如何将匠心精神融入每一处细节。在裁剪生产区，自动裁剪机以其精准的版型与100%的裁片正确率，彰显了波司登对精确度的执着；步入自动生产区，按纸样版型精心设计的模板工具，沿固定槽位标准化缝制，实现了缝制品质与一致性的双重100%，凸显了对工艺细节的至高追求；后整生产区，一套5人流水检验流程与严格的成衣检针金属异物管控，共同守护每一件成衣的品质无瑕；至于充绒间，自动充绒机凭借0.01g的精准称重，配合充绒后超声波直接封口技术，彻底杜绝了搬运过程中的漏绒风险。波司登对工艺细节的极致追求和高端品质的坚持，在此得到了完美诠释。

波司登智能配送中心“物流园”与技术中心同样令人印象深刻。物流园内，人工智能与自动化技术紧密融合，构建了一个高效且精准的生产与配送网络，确保每一件产品都能如期、精准地送达消费者手中，极大地提升了顾客满意度，为品牌构筑起更为坚实的信任基础。

技术中心作为波司登科技创新的核心驱动力，汇聚了全球顶尖科研智慧与尖端实验设备。其中，“风雨雪实验室”模拟了多种极端天气场景，对服装的各项性能进行严苛及检验，以保障每一件产品都能为消费者带来始终如一的温暖守护。而“极地实验室”则是波司登与中国极地研究中心携手共创的科技典范，能模拟-70℃的极寒环境以及9级狂风等极端条件，全面验证了波司登保暖、防风及防水方面的卓越性能。此外，技术中心还通过人工智能技术与3D虚拟仿真技术的深度融合，实现了产品设计开发的精准与高效，让每一份创意都能转化为现实中的高品质产品。

此外，“登峰馆”企业文化馆的参观也使嘉宾们加深了对波司登品牌文化及品牌责任的了解，使其对波司登“高质量”的品牌基因有了更深刻的认知。

交流对谈会 共商行业高品质发展

除了深度探访参观，波司登“致领先，探极致”品质主题内外部代表交流会更是干货满满。国际羽绒羽毛局（International Down and Feather Bureau）副主席、中国羽绒工业协会名誉理事长姚小蔓以及波司登高层代表们，围绕品质发展的核心议题，从市场趋势、质量体系构建及消费者洞察等多元视角，与媒体嘉宾们展开一场思想碰撞与智慧交融的深度对话。

波司登集团高级副总裁兼波司登事业部总经理芮劲松率先发言，分享了在市场及销售双重视角下，品牌如何更好地适应市场、赢得消费者青睐。他指出：“品质发展是获得消费者认可的关键所在。波司登坚持以消费者需求为核心，紧跟市场步伐，不断提升产品品质和服务水平。同时，我们致力于研发新技术、新材料，并持续优化渠道结构、提升运营效率、扩大品牌推广及推动数字化转型，通过集中资源打造高效店铺，提升品牌美誉度和整体盈利能力。“

波司登集团副总裁兼供应链管理中心总经理何茂生则以极寒产品的保暖性能为例，讲述波司登在供应链每个环节对产品品质的严格把控，他谈到：“波司登始终坚守品质至上的原则，通过科研投入、质量体系建设、物流保障以及品控数字化等多方面的努力，确保每一件羽绒服都物有所值。”

此外，国际羽绒羽毛局副主席、中国羽绒工业协会名誉理事长姚小蔓就羽绒行业发展现状及趋势、国内与国际羽绒服市场差异等议题进行分享。她高度赞扬了波司登作为行业领先品牌在国标制订方面所做出的贡献：“波司登凭借其卓越的品质和不断创新的精神，不仅推动了国内羽绒服行业的快速发展，也为国际羽绒服市场注入了新的活力。”

以品质之名 引领中国品牌新篇章

此次溯源品质行全方位展示了波司登对品质的极致追求，让众多嘉宾亲眼见证波司登对品质的执着探索，加深品牌认知与信任，为波司登未来发展注入了强劲动力。此次活动不仅彰显波司登品牌实力，更是对中国服饰品牌未来发展前景的有力宣示——波司登将持续坚守品质为先，以创新为翼，向着“成为全球领先的羽绒服专家”目标迈进。

在未来，波司登将继续秉持品质至上的原则，以更加开放的姿态拥抱市场变化，不断创新突破，为消费者创造更多价值。同时，波司登也将积极履行社会责任，推动行业绿色发展，以品质之名为中国品牌的未来发展贡献力量。

(责编：董童、李源)

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