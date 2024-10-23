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拓宽职业发展空间 数字经济奔涌青年力量

2024年10月23日19:32 | 来源：人民网
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人民网北京10月23日电 （焦磊）近年来，我国互联网行业经历了翻天覆地的变化，成为全球互联网领域的重要力量。《中国互联网发展报告（2023）》显示，从2012年12月到2023年6月，我国网民规模从5.64亿增加到10.79亿，互联网普及率从42.1%提升至76.4%，形成了世界上最为庞大、生机勃勃的数字社会。

从直播带货到社媒营销，从视频剪辑到设计制作……随着互联网技术应用和平台经济的深入发展，新就业形态正呈现云涌态势，给人们提供了更多元的就业选择。

在此背景下，作为互联网的“原住民”，青少年通过学习掌握互联网技能，将自己的专业知识与互联网相结合，不仅可以拓宽职业发展空间，也为社会的进步和发展带来了更多的可能性。

日前，“青年之桥”暨互联网营销技能培训公益行动成果展示会在北京举办。据了解，“青年之桥”公益行动由中国光华科技基金会与花旗银行（中国）有限公司共同发起，旨在帮助高职学生和城市新青年掌握互联网营销技能、拓宽就业渠道、丰富社交场景，助力青年就业创业。

“青年之桥”暨互联网营销技能培训公益行动成果展示会现场。主办方供图

“青年之桥”暨互联网营销技能培训公益行动成果展示会现场。主办方供图

花旗银行（中国）有限公司副行长滕红军表示，“青年之桥”公益项目为高职学生和城市新青年提供了学习与实践的成长平台，本次成果展也充分展现了他们的潜力与创造力。花旗一直致力于支持公益项目，搭建青年成长成才的桥梁，帮助青年提升职业发展能力，实现个人成长与社会发展的“双向奔赴”。

中国光华科技基金会党委副书记、秘书长张达表示，青年是推动社会进步与发展的重要力量，中国光华科技基金会将继续携手花旗等各界伙伴，共同推动青年公益事业高质量发展，为更多青年创造更为广阔的成长空间。

据悉，本次“青年之桥”公益行动共计吸引1300余名青年参与。多名青年代表表示，通过参加互联网营销技能知识学习培训、开展实践交流活动，掌握实用技能、提高了解决问题的能力，为将来就业创业打下坚实基础。

来自江西应用科技学院的教师代表张伟健在发言中表示，“青年之桥”公益行动为青年学生搭建了一座通往未来的桥梁，同学们通过参加培训学习，不仅掌握了互联网营销领域的知识与技能，更学会了如何自我探索、如何规划未来。

此外，活动还组织优秀青年代表，前往短视频平台公司开展研学活动，了解互联网企业在技术创新、产品研发、短视频平台运营和互联网营销方面的前沿信息，助力青年职业成长。

(责编：乔业琼、高雷)
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