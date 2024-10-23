人民网北京10月23日电 （焦磊）近年来，作为城市经济和文化发展的重要载体，城市建筑领域正不断向绿色化、低碳化、可循环方向发展。数据显示，截至2023年年底，全国城镇累计建成绿色建筑面积约118.5亿平方米，获得绿色建筑标识项目累计2.7万余个，2023年新建绿色建筑面积占城镇新建建筑面积的94%。

《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确，到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑。今年3月发布的《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》提出，到2025年，建筑领域节能降碳制度体系更加健全，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准。

长期以来，业界积极探索绿色减排技术，推动绿色建筑实现增长，为行业贡献绿色解决方案。

在酒店行业，暖通空调系统的能效衰减一直是个难以攻克的难题。传统的暖通空调机组，在运行十余年后，其能效往往会出现明显下降，衰减率可能高达20%甚至更多。这种能效衰减不仅增加了酒店的运营成本，也对环境造成了不必要的负担。

业内认为，作为制冷行业的一项重要革新，智能磁悬浮技术以其高效节能、环保低噪、免维护等优势，逐渐成为现代建筑、数据中心及轨道交通等领域的选择制冷解决方案。

“磁悬浮空调技术主张节能环保，非常符合酒店的经营理念。”河南某酒店相关负责人介绍，刚过去的三季度是全年空调制冷使用的高峰期，酒店应用的海尔磁悬浮空调24小时运行，核算下来以后，空调总电费比传统方案节省约22万元。按照耐用30年来算，将为酒店节省电费、维保费及二次设备采购费用近千万元。

据了解，在智慧管理上，磁悬浮空调还能通过接入智控平台实现对机房内各机组运转模式、酒店各场景温湿度及能耗情况的实时了解与在线操控。

为了更好地推动中国酒店业升级发展，海尔智慧楼宇还推出酒店业全场景方案。海尔智慧楼宇郑州市场技术经理邓志英表示，针对经济连锁快捷酒店场景，海尔物联多联机方案实现了便捷管理、高效节能；针对中端酒店场景，有三合一热泵方案及同时冷暖多联机方案，满足同时冷热及热水需求；对于高端酒店还有磁悬浮空调、高效机房等方案，实现智慧管理、全流程节能。

据悉，如今海尔磁悬浮空调已在酒店、医院、轨道交通、数据中心、工业生产、商业地产等各行业落地5000余节能示范项目，推动了建筑绿色智慧升级。

(责编：乔业琼、高雷)

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