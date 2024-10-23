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科技助力运动赛事 “解锁”智能骑行新体验

人民网记者 王绍绍
2024年10月23日19:57 | 来源：人民网
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近期，“Cityride”（城市骑行）在各地流行起来，成为人与城市互动的新方式，相关热度不断攀升，骑行市场也掀起了一股消费热潮。越来越多的居民选择骑行，以此丰富运动方式。

环广西公路自行车世界巡回赛。受访方供图

环广西公路自行车世界巡回赛。受访方供图

近日，随着第一声发令枪响，环广西公路自行车世界巡回赛拉开帷幕。业内专家表示，这股骑行热潮不仅促进了骑行市场的繁荣，也促进了相关品牌的发展，它们以智能化的产品和服务，满足了现代骑行者对于健康、环保和便捷的需求。

街巷穿行，骑骑停停，发现城市的细微美好，也能够给出行者带来更丰富的旅途感受。mentech美碳推出了PowFi TT等便携式储能设备，为骑行者提供长达数月的电力支持，并且支持多设备同时在线，确保了用户在户外也能便利使用。

据了解，mentech美碳与中国自行车运动协会的战略合作，不仅限于产品和技术的支持，也共同致力于骑行文化的推广与普及。双方计划联手创建的中国骑行数字化平台，将为骑行爱好者提供更加便捷的服务，进一步促进智慧体育的发展，也为推动中国体育事业的进步贡献了力量。

为践行全民健身计划，满足广大人民群众对绿色、健康、低碳、环保的骑行运动需求，解决“去哪骑”的痛点诉求，中国自行车运动协会将联合美碳科技、高德地图等企业推出“中国骑行地图”活动，在全国范围内评选中国精品骑行路线。

相关负责人介绍，全国各有关单位推荐及投稿的骑行线路以“数字骑行路线”形式上传至“高德地图”手机应用程序，以线上发起线上赛及投票评选形式，线下组织全国性骑行活动，号召全国各地的爱好者和俱乐部积极响应参与投票及路线体验，并将在11月以专业评审、大众投票形式评选出百余条精品骑行路线。

人们借助骑行触摸和观察城市，增进对城市了解的同时，也在通过新的文化潮流重新塑造一座城市。“希望为传统体育项目与互联网、数字科技等新兴技术结合出一份力，实现线上、线下联动，构筑社群凝聚力，推动中国自行车运动的数字化发展。”上述负责人说。

(责编：乔业琼、高雷)
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