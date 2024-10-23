人民网北京10月23日电 （记者孙博洋）10月21日，作为2024年全国食品安全宣传周国家层面重点活动之一，主题为“诚信尚俭 共享食安”的第三届中国食育大会在北京举行。

图为会议现场。受访方供图

国家市场监督管理总局食品安全总监王铁汉表示，下一步将加快推进食品行业诚信体系建设，建立全国统一的食品生产经营企业信用档案，完善信用承诺、守信核查、失信惩戒、信用修复闭环，大力宣传诚信理念，营造知信、守信、用信的良好诚信氛围。同时将进一步畅通投诉举报渠道，鼓励内部知情人举报，落实举报奖励和举报人保护制度。另外将持续治理“舌尖上的浪费”，聚焦生产与消费两大环节，督促网络外卖平台和线下餐饮企业落实相关责任，在食材采购、储存、使用等环节优化管理，最大限度减少积压和浪费。

中国工程院院士、国家食品安全风险评估中心总顾问陈君石表示，食育对象不仅仅限于娃娃，应该是全生命周期；也不限于食品消费者，还包括整个食物的产业链从农田到餐桌所有环节的生产经营者。每个人都是健康的第一责任人，怎么能吃得好，怎么学会吃得好，也是每个人自己的责任。

北京市食品药品安全委员会办公室主任、北京市市场监督管理局局长高念东表示，食品安全是良心事业，需要法律保障、透明监督以及全社会共同参与，将紧紧围绕“强党建、稳秩序、促发展、保安全”工作主线，以更高标准、更大力度、更加奋发有为的精神状态抓好首都食品安全工作，保障人民群众吃得安全、优质、营养、健康。

国家食物与营养咨询委员会主任、中国农业科学院原党组书记陈萌山提出了加强学校青少年食育教育提出五点建议：一是把中小学食育教育上升为国家战略，将食育作为“五育”的重要支撑，与德智体美劳教育统筹推进；二是健全相关部门协调配合机制，合力研究解决食育顶层设计、政策制定、经费投入、条件保障等方面存在的问题；三是加强食育人才队伍建设，推动示范院校设置食育专业，引导普通高等院校加强食育营养专业人才培养；四是完善中小学食育课程的体系，将食育纳入学校技能考核体系，构建覆盖全学段的教育大纲和分阶段的内容体系；五是营造支持食育社会氛围，深化医教农教协同，推动学校与卫生专业机构、农业部门深化合作，提供食物与营养专业支撑。

中国工程院院士、全国学校食品安全与营养健康工作专家组组长任发政表示，当前食育工作需要强化食育科学研究，提升食育工作质量基础。深入研究中国饮食文化精髓，结合现代营养学成果，开发出适合不同人群的食育课程和教材。

会上，农业农村部农产品质量安全监管司司长肖放在交流发言中就提升农产品质量安全谈了四点措施建议：探索推进产地准出分类监管制度；引导生产方式绿色转型；推动农产品优质供给；营造社会共治良好氛围。

国家卫生健康委员会食品安全标准与监测评估司副司长田建新表示，下一步将着力贴近群众做好宣传，把真正科学的食育知识教给公众，防止误解、误读；指导群众切实把食育知识用起来，让群众真信、真用；注重效果评估，提升群众获得感。

中国食品工业协会副会长、中国食品安全报社社长朱长学表示，推动食育高质量发展是一个系统性、长期性工程，将持续探索创新，与各方携手倡导食育、普及食育、践行食育，合力构建中国特色食育体系，让食育变成一种全社会的共同行动。

中国下一代教育基金会理事长王卫国表示，要坚持“食育从娃娃抓起”的教育理念，自觉融入“德智体美劳”全面培养体系，健全家、校、社协同推进的教育机制，以食明德、以食启智、以食健体、以食品美、以食促劳。

据悉，会上发布了基于对全国10个大中城市的调查所形成的《2024年食育指数研究报告》。报告披露，不同群体的食育指数差异较大，其中青少年食育指数总体得分最高，这凸显出近年来食育教育所发挥的积极效果。同时，食品安全知晓率和反餐饮浪费践行度等重要指标在调查中的得分处于前列，显示了近年来食品安全治理和反餐饮浪费工作开展的积极成效。

(责编：乔业琼、高雷)

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