本报记者 李建广 戴林峰

北京市昌平区，迈出天龙苑小区南门，居民赵俊东手指前方，语带兴奋：“你瞧，一出门就是京都儿童医院，公园、学校、商场也都不远，跟我刚来回龙观时有了很大变化。”

昌平区回龙观和与之相邻的天通苑并称为“回天地区”，是北京城市化进程中形成的超大型社区。2008年，28岁的赵俊东在回龙观安了家。那时，她家小区外除了光秃秃的路和密集的住宅楼，就是片片农田。“睡在‘观’里，堵在路上，工作和生活在城里。”赵俊东回忆。

沿着回龙观东大街往东，赵俊东来到了公司办公室。这里原是一片空置楼宇，昌平区协调市属国企改造盘活后，增设4万平方米产业园，赵俊东供职的公司去年9月正式入驻。告别了往返3个多小时的通勤路，赵俊东感慨“现在的生活有了松弛感”。

如今，在“回天地区”，越来越多居民和赵俊东一样感受到职住平衡的“松弛感”。在建设嵌入式产业空间的同时，昌平区统筹考虑“回天地区”与未来科学城、中关村科学城等周边区域的协同发展，打造60余万平方米产业园区，吸纳就业9000余人。

挥拍、发球、跑位……下班后，赵俊东经常到自家小区附近的回龙观体育文化中心打球。这座体育文化中心，集羽毛球馆、滑冰馆、攀岩馆、游泳馆等11类体育场馆于一体，还有图书馆、剧场等，是居民休闲娱乐的好去处。“孩子放学后，我俩经常在这儿一起运动。”赵俊东的女儿就在离家不到1公里的学校读六年级。

回龙观体育文化中心运营、自行车专用路开通、林萃路贯通、积水潭医院回龙观院区二期扩建……赵俊东家门口的变化，源于北京市2018年开始实施的“回天行动”计划。

2018年，北京市出台《优化提升回龙观天通苑地区公共服务和基础设施三年行动计划（2018—2020年）》，聚焦群众最关心的交通、学位、床位等问题，补齐公共服务短板。2021年7月，新一轮行动计划发布。“老百姓急难愁盼的事，就是我们要干的事。”昌平区发展改革委副主任、回天治理工作专班副班长曹煜介绍，两轮“回天行动”计划目前已实施240个重点项目，总投资400多亿元。

把群众的“愿景清单”变成“项目清单”，在一次次破解难题的过程中，“回天地区”走出了一条共建共治共享的基层治理之路。

上班时间将近，办公楼车位已满，咋办？扫码登记、减速过闸、倒车入库，回龙观居民吴戈虽不住龙锦苑小区，却对这里熟门熟路。“这个小区里的潮汐停车场，是经居民协商议事机制征得大家同意后开放的。”吴戈说，每天8时至20时，小区车位向社会开放，8小时仅收费4元。

大家的事大家商量着办。电梯维修费用谁来出？新能源汽车充电设施装在哪？违建拆除后做什么用？近年来，“回天地区”累计召开各级党建协调会4300余次，协商解决各类问题近万件，并推出党建引领、主动治理的“回天有约”基层协商议事体系。“现在可以说是齐心协力‘一起干’。”回龙观街道金域国际社区党支部书记、居委会主任陈东岩说。

从“硬件”建设到“软件”治理，从治“大城市病”转向谋高质量发展，“回天行动”计划推进中形成的共建共治共享的社会治理创新模式——“回天有我”愈发成熟：坚持人人有责、人人尽责、人人享有，37家市级部门、70余家区级单位倾力投入，120多名社区党组织书记、1400多名社区工作者忙碌奔波，2000多家社区社会组织融入基层治理……

党的二十届三中全会《决定》提出：“在发展中保障和改善民生是中国式现代化的重大任务。”赵俊东对“回天地区”的未来充满期待：“学越上越好，路越走越顺，家越建越美。”

《 人民日报 》（ 2024年10月24日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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