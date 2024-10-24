本报记者 罗珊珊

进博会主场馆国家会展中心（上海）南广场。

新华社记者 方 喆摄

数据来源：商务部

第七届进博会将于11月5日至10日在上海举办。10月23日，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍相关情况。

297家世界500强和行业龙头企业参展

“进博会由习近平主席亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动，是中国推动新时代高水平对外开放的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重要举措。”商务部部长助理唐文弘表示，2018年首次举办以来，进博会持续发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作“四大平台”功能，成为构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。

唐文弘介绍，第七届进博会各项筹备工作已基本就绪，整体展览展示面积将超过42万平方米，将有152个国家、地区和国际组织参加国家展和企业展，虹桥国际经济论坛将举办主论坛和19场分论坛。进博会将从以下3个方面进一步提升成效。

第一，进一步提升构建新发展格局的窗口功能。在助力畅通国内大循环方面，首次设立新材料专区，升级打造创新孵化专区，举办首发经济和促进消费相关分论坛等活动。在促进国内国际双循环方面，持续打造全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地，组织39个政府交易团和4个行业交易团、共计780个分团到会采购，为历届最多。

第二，进一步发挥推动高水平开放的平台作用。举办进博会，积极扩大进口，这是中国扩大自主开放的重要举措。本届进博会企业展继续保持36万多平方米的超大规模，共有129个国家和地区的3496家展商参加，国别（地区）数和企业数都超过了上届，参展的世界500强和行业龙头企业达297家，创历史新高，186家企业和机构连续7届参加。中国馆以“推进中国式现代化，共谋世界发展繁荣”为主题，重点展示推进中国式现代化建设和推动高水平对外开放的最新成果。

第三，进一步强化全球共享的国际公共产品服务。国家展继续为各国展示综合形象和贸易投资领域机遇搭建重要平台，有77个国家和国际组织参展。法国、马来西亚、尼加拉瓜、沙特阿拉伯、坦桑尼亚、乌兹别克斯坦将担任主宾国。将为37个最不发达国家参加国家展和企业展提供支持，并扩容非洲产品专区，助力扩大对最不发达国家单边开放，以实际行动践行普惠包容理念。

前六届进博会累计意向成交额超过4200亿美元

党的二十届三中全会对完善高水平对外开放体制机制作出了一系列部署。进博会将积极发挥推动高水平开放的平台作用，在以下3个方面持续发力。

持续传递开放强音，积极打造推出重大开放举措、展示开放信心决心的平台。通过举办进博会，坚持扩大对外开放的政策宣示，充分彰显中国推动建设开放型世界经济的决心和信心。宣布的一系列开放举措逐步得到实施，用实际行动和成果证明，中国开放的大门只会越开越大。

持续释放开放红利，着力打造让世界共享中国发展新机遇的促进平台。前六届进博会已有近2500项代表性首发新产品、新技术、新服务亮相，累计意向成交额超过4200亿美元；累计组织1130多家外资企业和投促机构赴各地开展精准对接，不少展商在中国开出新门店、新工厂、新研发中心。进博会将依托中国超大规模市场优势，继续推动“展品变商品”“展商变投资商”的生动“进博故事”不断涌现。

持续凝聚开放共识，努力搭建助力完善全球经济治理规则、推动建设开放型世界经济的交流平台。从首届开始，虹桥国际经济论坛广泛邀请全球政商产学研各界知名人士，为建设开放型世界经济和构建人类命运共同体建言献策。

作为我国开放的前沿，上海把握进博机遇，推进高水平对外开放。上海市委常委、副市长华源介绍，上海对标国际最高标准和最好水平，开展了一系列探索和实践。

加快构建制度型开放新高地。上海自贸试验区和临港新片区建设成效显著，临港新片区运行5年来，规上工业产值年均增长34.6%，实际利用外资年均增长45.3%，成为上海经济增长的发动机和新引擎。

创新推进开放合作新载体。全国首个“丝路电商”合作先行区建设推进顺利，取得“一次申报、双边通关”、跨境电子发票互操作等10项制度创新成果。《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》的104项重点任务目前已经落地100项，落地率超过95%。

发展新质生产力、助力高质量发展

在发展新质生产力、助力高质量发展方面，进博会有哪些举措？中国国际进口博览局副局长吴政平表示，结合进博会的定位和板块设置，重点开展三方面工作：

聚焦前沿，打造创新生态。企业展的创新孵化专区今年实现规模和质量双提升，首次聚焦数字经济、绿色低碳、生命科学、制造技术四大赛道进行策展，展览面积和项目数量均为历届之最。技术装备展区聚焦科技、工业、环保三大主题，科技主题区首次设立新材料专区，进一步完善集成电路专区产业链，升级人工智能体验区；工业主题区将突出工业领域上游系统、基础设备，中游工控系统自动化集成、解决方案，下游终端应用3个展示区域；环保主题区展品范围覆盖新能源、水处理、环保技术等，全球四大水处理企业将齐聚本届进博会。

首发新品，引领行业创新。本届进博会将有一批代表新质生产力发展方向的展品首发首展，涵盖高端装备、新材料、海洋工程装备、生物技术、先进农业技术等诸多科技前沿领域。中国馆的展品也立足于发展新质生产力，聚焦未来网络、人工智能、新能源等多个前沿科技领域。

展会联动，共商创新愿景。虹桥国际经济论坛相关分论坛将围绕人工智能、新型储能、新能源汽车、可持续城市建设等议题，为新兴行业发展建言献策；将首次以“新质生产力驱动绿色可持续发展”为主题，举办相关活动，探索企业实现绿色可持续发展路径。

《 人民日报 》（ 2024年10月24日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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