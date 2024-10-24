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前三季度，31个省（区、市）和41个工业大类行业的增长面均超九成

工业经济运行平稳亮点足（权威发布）

本报记者 王 政 刘温馨
2024年10月24日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　重庆两江新区的赛力斯超级工厂，焊装车间生产线上的机器人在精准执行作业指令。
　　新华社记者 黄 伟摄
　　数据来源：工业和信息化部

　　前三季度，规模以上工业增加值同比增长5.8%，对GDP贡献率接近四成。今年以来工业经济运行情况如何？都有哪些亮点？重点行业发展态势如何？10月23日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国等介绍了有关情况。

　　对宏观经济增长发挥“压舱石”作用

　　“前三季度，31个省（区、市）和41个工业大类行业的增长面均超九成。装备制造业、高技术制造业增长较快，增加值占全部规上工业增加值的比重较去年全年均有提高。工业投资连续8个月保持两位数增长。”赵志国说，今年以来工业和信息化经济运行平稳，产业结构持续优化，新质生产力加快发展，重点领域创新取得一批新成果，对宏观经济增长发挥“压舱石”作用。

　　制造业转型升级步伐加快。13家中国企业新入选全球“灯塔工厂”，中国“灯塔工厂”总数已达72家，占全球42%。扎实开展首批中小企业数字化转型城市试点，已推进近万家中小企业数字化改造。深入实施工业节能降碳行动，大力发展清洁低碳氢产业和环保装备制造业，规模以上工业单位增加值能耗持续下降。

　　一批重大创新成果不断涌现。18兆瓦海上风电机组成功并网发电，C919大型客机实现国内三大航空公司同时运营，1000千瓦级涡轴发动机取得中国民航局型号合格证，300兆瓦级F级重型燃气轮机成功点火。新批复组建人形机器人、具身智能机器人2家国家地方共建制造业创新中心，在浙江杭州成立我国首个国家卓越工程师实践基地，为促进科技创新和产业创新融合提供了有力支撑。

　　经营主体稳步发展壮大。截至8月底，规模以上工业企业数量达50.4万家，较2023年末增加4.4%。累计培育制造业单项冠军企业1557家、专精特新中小企业超14万家、专精特新“小巨人”企业1.46万家，有效期内的高新技术企业达46.3万家。前8个月，规上工业专精特新“小巨人”企业营业收入利润率达7.5%，高于规上工业企业的平均水平。

　　“当前外部环境变化带来的风险挑战增多，部分企业生产经营面临困难，但我国经济发展向好的基本面没有改变，我国工业体系完整、产业链配套齐全、综合制造成本较低的全球竞争优势没有改变，推动向上向好的积极因素在累积增多。”赵志国表示，尤其是近期一揽子增量政策的出台实施，将持续释放产业升级的动力、居民消费的潜力、经营主体的活力。

　　“以旧换新”带动消费电子行业发展

　　电子信息制造业规模大、技术更新快、产业链带动作用强，是稳定工业经济增长的重要行业之一。“我们积极推动工业领域设备更新和技术改造，促进科技成果转化为现实生产力。前三季度，设备工器具购置投资同比增长16.4%。”赵志国说，今年以来我国消费电子行业运行良好。

　　生产快速增长。前三季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.8%，高于同期工业增加值7个百分点。生产微型计算机2.49亿台、手机11.84亿台、电视机1.5亿台，同比分别增长2.9%、9.8%和2.5%。

　　出口持续回升。海关统计数据显示，前9月，我国出口手机5.8亿部、笔记本电脑1.1亿台、电视机8129万台，同比分别增长3.5%、0.7%、8%。国内品牌在全球大部分市场出货量均实现增长，品牌影响力持续提升。

　　国内市场持续复苏向好。截至今年9月底，我国智能手机出货量为2.06亿部。在“以旧换新”政策支持下，8月底至10月中旬的电视机销售额出现明显增长。受益于技术迭代升级、功能日益丰富、用户体验优化等，我国智能可穿戴设备出货量也持续保持增长态势。

　　“从发展趋势看，随着新技术、新产品不断开发和应用，将有更多用户能享受到高品质的先进产品。”赵志国表示，下一步，工业和信息化部将结合消费品“以旧换新”政策，落实好相关政策文件，加快释放内需市场，积极开拓国际市场，持续做强做大中国消费电子产业。同时，将持续支持国内优秀消费电子企业研发创新，引导产业链上下游企业加强对新兴热点技术的配套支撑能力，不断提升产品供给水平。

　　信息通信业赋能作用持续彰显

　　“前三季度，电信业务总量同比增长10.7%，信息通信业赋能作用持续彰显。”赵志国说。

　　新兴业务保持高速增长。1—8月规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入1.17万亿元。互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务成为拉动信息通信业发展的重要增长极，前三季度电信新兴业务收入达到3252亿元，同比增长9.4%，延续高速增长的态势，为行业发展持续注入新动能。

　　网络基础能力持续优化。今年以来，出台5G轻量化贯通行动、推动新型信息基础设施协调发展等一系列政策。累计建成开通5G基站总数408.9万个，在4地新设国际通信业务出入口局。开展“信号升格”专项行动，加快推动文旅景区、医疗机构、高等院校等重点场景的4G、5G移动网络深度覆盖。

　　产业综合实力稳步提升。信息通信企业国际竞争力大幅增强，中国移动、中国电信、中国联通进入全球运营商收入规模前10强，24家平台企业价值超百亿美元，8家上市企业进入全球互联网企业市值前30强。通信设备制造业持续向好，1—9月国内市场手机出货量2.2亿部，同比增长9.9%。

　　普惠民生服务纵深推进。通过电信普遍服务和“宽带边疆”等相关行动，使更多农村和偏远地区老百姓能够用得上用得好网络，当前已实现村村通宽带，农村网民规模超3亿。同时，加快建设APP检测和认证公共服务平台，规范行业服务行为。累计举办超20万场“银龄数字课堂”，向老年人开展智能设备使用、在线支付、防诈骗知识普及等相关培训活动。

　　“今年以来，新一代信息技术加快普及应用，加速融入制造业、矿业、电力、医疗等行业，赋能经济社会发展。”工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青说。

　　制造业转型更加深化，5G行业应用已覆盖76个国民经济行业大类，累计间接带动总产出约14万亿元；信息消费更加活跃，8月份服务机器人产量同比增长20.1%；公共产品更加智慧，人工智能、5G等技术实现了规模应用，形成了135个新型数字服务优秀案例，覆盖交通、文旅、养老、医疗、应急等领域。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月24日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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