本报记者 贺林平

图为港珠澳大桥海上风光。

陈烁明摄（影像中国）

数据来源：港珠澳大桥海关、港珠澳大桥边检站

核心阅读

习近平总书记指出，对港珠澳大桥这样的重大工程，既要高质量建设好，全力打造精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程，又要用好管好大桥，为粤港澳大湾区建设发挥重要作用。

港珠澳大桥正式开通6年来，车流量客流量纪录不断刷新，成为大湾区人员和货物往来的“大动脉”，有力促进大湾区互联互通和高质量发展。

滚滚珠江口，浩瀚伶仃洋，港珠澳大桥横卧粤港澳大湾区的“黄金内湾”。

上午10时，大桥珠海公路口岸迎来车流高峰。出境方向，一辆货车正缓缓驶入车道。

“车上装载的是来自粤港澳大湾区等多地出产的电子设备，它们被集散到珠海装车，即将通过港珠澳大桥运往香港机场，随后装机空运，发往国外。”港珠澳大桥海关关员对照着“一站式”报关单查验，不到20分钟，货车迅速通关、上桥，驶往东岸方向。

2018年10月23日，港珠澳大桥正式开通。6年来，这一幕“车畅人旺”的场景，已成为大湾区往来互通的常态。据统计，截至10月22日，经港珠澳大桥珠海公路口岸往来粤港澳三地的旅客数量已超过6230万人次，车辆累计超过1276万辆次；截至9月，进出口货物总值累计达9427亿元。

车畅货兴 活力迸发

经贸新通道聚力成势

港珠澳大桥西端，从珠海公路口岸沿大桥延长线继续向西，不到20分钟，便是港珠澳跨境商贸全球中心仓。

沿中心仓内的环形坡道，粤港两地牌货车司机许师傅将车开上四楼。装好一车厢快递邮包后，货车缓缓驶出大楼，往港珠澳大桥方向驶去。1个多小时后，这车香港市民网购的商品便能跨海抵港，陆续送到市民手中。

“港珠澳大桥开通后，我开车沿着它往返香港、珠海两地，每天来回两三趟。”许师傅说，在这条串联粤港澳的经贸新通道上，眼看着往来奔驰的货车越来越多，中心仓周边跨境经贸产业带、物流园也日渐发展壮大。

投资建设这座全球中心仓的港珠澳集团，是一家因港珠澳大桥而生的民营企业。港珠澳集团董事长林陞介绍，中心仓运营以来，已吸引多个电商平台入驻，来自各地的邮包聚集到这里，再分拨运往港澳，日均峰值达到6万票。

港珠澳大桥的开通，让珠海成为湾区唯一一个与港澳都有陆路相连的城市，携手港澳共建港珠澳大桥经贸新通道。

与港珠澳跨境商贸全球中心仓一路之隔，粤港澳物流园一期投入使用、二期已经建成，重点发展中转集拼、跨境电商等业务，目前已吸引10家物流企业落户，对接多家电商平台，出口业务量稳步增长。

“作为离港珠澳大桥最近的物流园，粤港澳物流园与港珠澳大桥经贸新通道一体规划建设，快速通达香港机场、成本较低、通关效率高等，是企业最看重的优势。”珠海交通控股集团有限公司副总经理闫卓瑾说。

粤港澳物流园再往西，高栏港综保区、空港国际智慧物流园等连缀成线；港珠澳大桥珠海公路口岸成为我国承接跨境直购出口的大型口岸之一；物流运输配送场景不断丰富，跨境货车的口岸通关体验持续优化……伴随物流软硬配套不断完善，作为外贸新业态的跨境电商蓬勃发展。

如今，经港珠澳大桥口岸货物收发地覆盖31个省份，每天约70万个包裹进出，通达230多个国家和地区，“全国揽货、珠海聚集、发往港澳、通达全球”的态势日趋明显。

据拱北海关相关负责人介绍，在经贸新通道建设带动下，港珠澳大桥口岸进出口货运业务量持续增长。今年以来，经大桥出入境的货车超过50万辆次，同比增长13.7%；1—9月进出口货物总值达1649.7亿元，同比增长10.4%。

北上南下 融合加速

共享湾区“一小时生活圈”

6年来，三地不断放宽大桥通行政策，自驾“北上”、畅游湾区，正在成为港澳居民的出游新选择。

周末，香港居民施先生驾车带上家人，通过港珠澳大桥到达珠海，畅快“逛吃”“乐购”。“以前我们主要靠穿梭巴士往返两地，‘港车北上’实施后，一家人节假日自驾到内地，一趟游遍大湾区，非常方便。”施先生说。

2023年，“澳车北上”“港车北上”政策相继落地。“大桥口岸作为‘两车北上’唯一指定通行口岸，出入境车流迎来爆发式增长。今年以来，共查验出入境车辆435万辆次，同比增加82.8%，是2019年同期的5.75倍，总数居全国各口岸第一。”港珠澳大桥边检站政委李戍红说。

时空距离缩短，生活半径扩大。地理优势叠加口岸24小时便利通关特性，带动大湾区“一小时生活圈”成为现实。截至10月22日，“北上”港澳单牌车总量已累计超过384万辆次；经大桥入出内地的港澳居民总数已超过3560万人次。

为进一步“用好”大桥，广东省、珠海市主动协同相关部门，不断创新口岸监管机制，相继推出“经珠港飞”“港珠澳大桥游”等项目，拓展大桥的文旅功能。随着内地赴港澳“个人游”城市的持续扩容，今年以来，持港澳旅游签注经大桥往来的内地旅客已超过410万人次，同比增长73.2%，是2019年同期的1.71倍。

“走大桥、游大桥”成为大湾区旅游新风尚，围绕其打造的“一程多站”式旅游产品热度不断升温。2023年12月15日港珠澳大桥旅游开通试运营以来，共接待来自全国的旅游团6052个、游客23.48万人次。

珠海市旅行社行业协会副会长潘彦谦介绍，随着港澳游、大桥游热度不断攀升，珠海很多本地旅行社与香港的旅行社建立合作，实现旅游服务“无缝衔接”。

智慧赋能 “管好”大桥

便捷通关助力互联互通

大桥口岸，珠海市海淼水产进出口有限公司关务部经理黄雯雯快速办完了海关全部手续。“此前，运一趟海鲜要耗费六七个小时。港珠澳大桥正式开通后，仅用1小时左右，就能把海鲜运到香港，不仅海产品存活率大幅提升，运输费用也节省近一半。”黄雯雯说。

这背后，是多项海关通关便利化措施：“两步申报”、汇总征税广泛运用，粤港“一单两报”率先实行，“一站式”卡口系统持续优化，粤港澳“三地一锁”提质增效……“用好”离不开“管好”。港珠澳大桥珠海公路口岸，不仅是高技术、高价值货物的快速通道，更是各种快速、便捷通关新技术、新模式的“试验场”“培育地”。

在港珠澳大桥监控指挥中心的大屏上，各个海关业务现场的监控画面实时呈现，一目了然；在进境大厅监管区域，高低温探测仪、微小气候监测仪等高科技赋能物畅其流。“用好‘一桥连三地’的优势，实现大桥物流‘快进快出’‘大进大出’‘优进优出’‘智进智出’，更好服务港珠澳大桥经贸新通道建设和外贸高质量发展。”港珠澳大桥海关副关长汪沛洋表示。

10月21日早上7点，在口岸珠港出境大厅，陈先生正在排队通关。家住珠海、在香港工作的他，每天乘坐穿梭巴士往返两地，“通关方便，不到5分钟就能抵达口岸巴士乘车点。”陈先生的体验得益于拱北海关“智慧旅检”建设。海关与口岸安检创新采用“一机两屏，一次过检”模式，两道关卡“合二为一”，出境查验时间大幅缩短。

港珠澳大桥边检站不断完善流程环节，实现边检备案环节的无纸化、电子化；通过推出“一键登录”辅助控制系统等创新举措，将“一站式”客车通道边检查验环节平均时长由28秒缩短至16秒。

面对日益增长的车流量，大桥口岸已完成“货兼客”通道升级改造，将出境客车查验通道由22条增加至35条；海关、边检等联检单位由串联验放升级为并联验放，验放效率提升约50%；小客车高峰时段单向出境通关能力达每小时1500辆次。

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2024年10月24日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经