本报北京10月23日电 （记者屈信明）为深入贯彻落实中央金融工作会议关于做好养老金融大文章的决策部署，加快补齐第三支柱养老保险短板，进一步满足人民群众多样化养老保障和财富管理需求，金融监管总局近日印发《关于大力发展商业保险年金有关事项的通知》。

通知明确了商业保险年金的概念，提出重点发展具有长期领取功能的产品和服务，探索满足个人财富的养老金转化和领取需求。发挥专属商业养老保险交费灵活、资金安全、支持长期年金领取等特点，打造具有基础性保障功能的养老金管理工具。

通知提出开发适应个人养老金制度的新产品和专属产品。保险公司要坚持普惠、便民原则，结合个人养老金制度特点，加强产品和业务管理。通过官方线上平台直销或代理销售个人养老金保险产品的，相关保险或银行机构要在销售过程中完整、客观地记录在销售页面上呈现的营销推介、关键信息提示和投保人确认等关键环节，满足互联网保险销售行为可回溯管理要求。

通知提出进一步扩大商业养老金业务试点。按照“成熟一家，开展一家”的原则，支持更多符合条件的养老保险公司参与商业养老金业务。在总结试点经验基础上，延长试点期限，扩大试点区域。此外，择优确定资本实力较强、合规审慎经营的保险公司，按照简明易懂、投保便捷、期限适当、安全稳健的原则，创设兼具养老风险保障和财富管理功能、适合广泛人群购买的商保年金新型产品。

《 人民日报 》（ 2024年10月24日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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