本报北京10月23日电 （记者王政、刘温馨）10月23日，工业和信息化部举办增值电信业务扩大对外开放试点地区复文发放活动，标志着北京、上海、海南、深圳等四地相关地区增值电信业务扩大对外开放试点工作正式启动。试点实施后，外资企业可在试点地区独资经营互联网数据中心（IDC）、在线数据处理与交易处理等电信业务，深度参与我国算力、云服务等市场，共促我国数字产业发展。

电信业扩大开放，是稳步推进制度型开放、融入全球分工与合作、巩固提升我国信息通信业竞争优势和领先地位的重要举措。党的十八大以来，我国电信业推动开放业务范围逐步扩大，开放地域范围持续拓展，外资准入门槛不断降低。截至2024年9月，获准在华经营电信业务的外资企业增加至2220家，一批国际知名企业在华投资经营电信业务，为促进我国电信市场繁荣发挥了积极作用。

《 人民日报 》（ 2024年10月24日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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