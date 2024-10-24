本报北京10月23日电 （记者韩鑫）记者23日从国家邮政局获悉：今年以来，邮政快递行业运行延续稳中向好态势。前三季度，我国快递业务量完成1237.7亿件，同比增长22%，其中三季度完成436.1亿件，同比增长20.1%。快递业务收入突破1万亿元，同比增长14.1%。

快递业务保持快速增长。5月以来，我国单月快递业务量突破140亿件成为常态，9月快递业务量完成149.7亿件，同比增长18.7%，促消费、助生产、畅循环作用凸显。其中，异地业务主导作用进一步强化，占全国快递业务量的比重同比提升0.2个百分点。

区域协调发展成效显现。前三季度，东、中、西部地区快递业务量占全国的比重分别为72.6%、18.6%和8.8%，与上年同期相比，中部和西部分别提升1.3个和0.9个百分点。城市群中，长江中游和成渝城市群增速继续领先，同比增速均超30%。

行业供给创新能力提升。企业积极探索人工智能应用，数智化水平持续提升，多地低空配送获政策支持，无人机配送进一步推广。同时，无人车、新能源车加速投放，快递物流产业园陆续投产，邮政快递枢纽能力稳步提升。

《 人民日报 》（ 2024年10月24日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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