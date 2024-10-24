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9月家用电器和音像器材类零售额增长20.5%，智能家电增速超30%

家电业抢抓机遇发展势头好（高质量发展看亮点·读数）

本报记者 韩 鑫
2024年10月24日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　湖南省邵阳市洞口县高沙镇一家家电商场内，消费者在选购产品。
　　滕治中摄（影像中国）

　　数据来源：商务部　国家统计局

　　海信工厂内，机械臂在组装智能家电产品。
　　海信集团供图

　　9月26日召开的中共中央政治局会议指出：“要抓住重点、主动作为，有效落实存量政策，加力推出增量政策，进一步提高政策措施的针对性、有效性，努力完成全年经济社会发展目标任务。”

　　干字当头、众志成城。各地区各部门充分激发推动高质量发展的积极性主动性创造性，推动经济持续回升向好。最新发布的数据显示，9月份多数生产需求指标好转，市场预期改善，推动经济回升向好的积极因素累积增多。本版今起推出“高质量发展看亮点·读数”系列报道，细读当前经济数据，观察实实在在的高质量发展成效。

　　——编  者  

　　

　　冰箱、空调等传统大家电销售回暖，扫地机器人、空气加湿器等新兴小家电持续热销……今年以来，家电行业抢抓市场机遇，保持平稳增长。国家统计局数据显示，在消费品以旧换新政策的作用下，前三季度，限额以上单位家用电器和音像器材类零售额同比增长4.4%；9月，家用电器和音像器材类零售额增长20.5%，比8月大幅加快17.1个百分点，今年以来首次实现20%以上的高增长，其中智能家电增速超过30%。此外，1—8月，家电行业营业收入1.26万亿元，同比增长4.0%；利润1022亿元，同比增长3.4%；出口819亿美元，同比增长19.3%，效益提升明显，发展势头积极。

　　作为我国传统优势产业，家电业是工业稳增长、促消费的重要引擎。今年以来，这一产业何以保持良好发展态势？如何更好激发家电市场对扩内需、稳增长的作用？记者采访了中国家用电器协会有关负责人及相关企业。

　　推进以旧换新，释放内需潜力

　　山东青岛，海尔洗衣机互联工厂，来自多国的订单汇成跳动的数据，带动了火热的智能生产。只见机械臂精准抓取钢卷，裁切、冲孔、焊接、翻边……从一张铁皮到一台洗衣机下线，仅需38分钟。

　　广东珠海，格力高栏港空调生产车间，机器人忙碌不停，压缩机、冷凝机安装，螺丝固定、成品检测……每台空调从生产到出库的每道环节全部自动执行。“今年以来，销售稳步增长。”格力有关负责人说，上半年营收超千亿元，其中空调营收同比增长约11%。

　　一南一北两家企业产销两旺，是家电业持续向好的生动缩影。“消费品以旧换新政策非常给力，助力家电市场潜力有效释放，不少企业抢抓机遇转型，展现出强劲增长势头。”中国家用电器协会副理事长徐东生说。

　　发力中高端。“得益于以旧换新政策，国庆假期，格力全品类电器销售同比增长23%，其中中高端机型增势显著。”格力电器相关负责人表示，销量向好进一步激发创新活力，针对多样化生活场景，公司将推出多款更高效、更优质的产品。

　　深耕绿色化。4月，海尔智家启动“绿碳计划”，推出一系列绿色智能家电，并通过“百城千县万里行”活动，为消费者提供最高20%的换新补贴。“今年‘618’期间，参与海尔以旧换新的用户数同比翻番，销售额增长88%。”海尔智家有关负责人说。

　　企业持续创新，平台积极助力。京东联合美的、格力、海信等多家企业共同投入30亿元，持续升级绿色家电换新服务，预计今年将有超2000万用户在京东参与家电家居以旧换新，回收的家电家居旧物数量将超过3000万台。抖音电商推出“3年10亿绿电补贴计划”，3年内将针对大家电类目投入10亿元换新补贴。

　　“当前，传统家电更新换代潜力巨大。”徐东生表示，今年以来，家电以旧换新补贴额度有所提高、补贴范围不断扩大，智能绿色产品补贴力度加大，在有效促进家电消费、释放内需潜力的同时，带动产业运行稳中有进，助力行业转型升级趋势更加明显。

　　截至9月25日，全国约386万名消费者购买8大类家电产品超520万台，享受46.7亿元中央补贴，带动销售额超243亿元。

　　海外需求向好，出口势头强劲

　　数据显示，前三季度，我国家用电器出口同比增长15.5%，比去年全年3.8%的增速提高11.7个百分点，成为拉动行业增长的主要动能。其中，扫地机器人、全自动咖啡机等一大批智能家电广受海外市场欢迎。

　　拉长时间周期来看，家电品类出口表现亮眼：从去年3月到今年8月，我国家电出口已连续18个月同比正增长。家电出口何以势头强劲？

　　看需求侧，海外市场需求持续改善，推动出口走热。

　　浙江宁波，天瑞智能科技公司生产车间，10多条流水线同时运转，加紧赶制5万台空气净化器海外订单。“今年以来，海外家电市场需求逐步提振，新兴市场扩容明显，中东欧、东南亚等地区订单增速较快。”公司副总经理赵家伟说，1—9月，公司出口额超过5亿元，同比增长30%，随着近期进入传统外贸旺季，预计还将有所增长。

　　“受全球通胀下行、库存周期转换等因素影响，海外市场需求进入修复通道。”徐东生表示，今年家电业出口总体稳健，延续去年8月以来的改善态势，家电出口额一季度增长9.5%，二季度增长12.1%。

　　看供给侧，企业加速全球布局，触达范围更广。

　　“今年以来，公司从产品‘出海’加快迈向技术‘出海’，针对不同市场用户习惯定制适销的新产品，助力海外销量连创新高。”云鲸智能有关负责人说，今年公司海外业务营收同比增长超7倍，出口至30多个国家。

　　海尔智家泰国春武里空调工业园奠基，建成后将成为其最大海外制造基地；海信埃及电视工厂项目正式签约，投产后将出口至21个国家和地区……今年以来，不少家电企业加大海外生产、研发和品牌布局，助推海外销售比重迅速上升。

　　“经过多年发展，中国家电实现了从进口、自给自足到出口全球的跃升。”在徐东生看来，随着海外市场营销体系趋于成熟和完善，产品创新能力进一步增强，中国家电行业出口有望持续增长，全球市场影响力将不断提升。

　　锚定创新发力，扩大优质供给

　　经过多年高速增长，主要家电品类如冰箱、空调、洗衣机等市场趋于饱和，我国家电业进入以存量市场为主的更新换代阶段。

　　作为恢复和扩大消费的重要发力点，步入新阶段，如何进一步激活家电消费潜力，延续行业平稳增长态势？

　　一方面，加快应用新技术，不断扩大优质供给。

　　“在人工智能、绿色低碳等新技术助推下，不少家电企业推出适应不同细分类型用户的新功能、新产品，挖掘存量市场，培育新增长点。”徐东生说，比如，冰箱的健康保鲜和分区储存、空调的智能控温和变频节能、洗衣机的洗护合一和健康除菌等功能，都让传统产品“老树发新芽”。

　　另一方面，不断拓展新场景，更好满足消费需求。

　　近年来我国智能家电市场规模不断壮大，但每百户智能家电拥有水平仍有差距，着力提升其市场渗透率，将成为撬动家电市场增长的关键所在。

　　“智能家电具有物联网属性，目前场景智能正成为家电智能化升级的主要方向。调研发现，一些年轻消费者已把场景智能作为选购家电的刚需之一。”海尔智家有关负责人认为，未来，覆盖从居家生活到出行、差旅、户外等全场景的产品，将为消费者带来个性化、定制化的新体验，进而打开家电及消费电子产业的增长新空间。

　　“成熟完善的供应链体系和兼容并包的国内大市场，共同打造出中国家电强有力的产业韧性和竞争实力。”徐东生说，随着宏观经济运行出现积极变化、更新需求集中释放，家电业有望保持稳定增长，为进一步扩内需、稳增长、提信心作出更大贡献。

　　

　　版式设计：张芳曼

　　《 人民日报 》（ 2024年10月24日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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