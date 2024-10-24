刘烈宏

习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述，进一步丰富了习近平经济思想，为新时代新征程推进高质量发展提供了科学指引。党的二十届三中全会强调，要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。数字经济与新质生产力的高科技、高效能、高质量特征相契合，是加快发展新质生产力的关键领域和重要引擎。我们要认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，着力从数字技术创新突破、数据要素创新性配置、传统产业数字化转型、适数化改革创新等方面，加快培育全国一体化数据市场，系统谋划、整体推进数字经济创新发展，奋力谱写新时代新征程数字经济高质量发展新篇章。

一、深刻领会推动数字技术革命性突破、以科技创新促产业创新的部署要求，着力培育发展新质生产力的新动能

习近平总书记强调：“科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。”当前，数字科技在生产力构成要素中的主导作用愈发突出，是带动生产、创造、制造等创新发展的关键所在，必须坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新和成果转化，持续形成发展新质生产力的新动能。党的十八大以来，我国深入实施创新驱动发展战略，集成电路等关键技术不断突破，量子计算原型机、类脑计算芯片等前沿领域取得原创性成果，人工智能、5G、区块链等领域发明专利授权量居世界前列。数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重持续上升。

新时代新征程，要加快构建自立自强的数字技术创新体系，以科技创新引领产业创新，进一步增强科技实力和创新能力。一方面，要加强数字科技创新。持续加大重点领域关键核心技术自主创新力度，推进集成电路全产业链发展。加强自动驾驶、脑机接口等原创性、颠覆性科技创新，开辟新领域新赛道。要加快人工智能创新发展，推动行业大模型应用落地；引导和支持地方和社会资金形成更多“耐心资本”，有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。另一方面，要打造数字产业集群。围绕大数据、人工智能、下一代通信技术等数字科技，加快创新链、产业链、资金链、人才链深度融合布局，提高龙头企业数字技术创新成果的转化效能，促进“专精特新”中小企业共同发展；支持平台企业加大科技创新投入，推动科技和商业模式协同创新；积极培育新兴产业和未来产业，完善数据产业生态；在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域布局一批具有国际竞争力的数字产业集群，提升创新策源能力、大规模产业化能力。

二、深刻领会优化数据要素创新性配置、激发各类生产要素活力的科学内涵，着力提升新质生产力的全要素优化组合水平

习近平总书记指出，“要健全要素参与收入分配机制，激发劳动、知识、技术、管理、资本和数据等生产要素活力”“要构建以数据为关键要素的数字经济”。充分发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用，有利于带动各类生产要素创新性配置，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，提升全要素生产率，为发展新质生产力开辟新空间。党的十八大以来，我国大力推进数据要素市场化配置改革进程。印发实施“数据二十条”，确立数据基础制度框架，公共数据资源开发利用、数字经济高质量发展等政策陆续出台，实施“数据要素×”行动，各类数据商和第三方专业服务机构加快涌现，实施数字新基建和“东数西算”工程，算力总规模达每秒246百亿亿次浮点运算，算力基础设施达到世界领先水平，2023年全国数据生产总量同比增长22.4%。

新时代新征程，要以数据要素市场化配置改革为主线，协同推进数据基础制度构建和数据基础设施建设，促进数据开发利用，不断培育发展新动能。一方面，要建立健全数据基础制度。加快建立数据产权归属认定、市场交易、权益分配、利益保护等基础制度。建立健全数据安全管理制度，推进数据分类分级管理。建立高效便利安全的数据跨境流动机制，支持自由贸易试验区实施数据出境管理清单制度。以场景化应用为牵引，建立数据融合任务清单，推进关联领域数据融通。另一方面，要增强数据基础设施支撑能力。加快建设和运营数据登记、资源开发、可信流通、安全防护等国家数据基础设施；探索突破城市算力网算电融合、收益分配等协同机制，以点带面统筹推进全国一体化算力网建设，推进算力监测、算力调度、智能云服务、枢纽节点直连网络及算力安全防护体系建设；在电动汽车、锂电池等产业优势领域探索构建行业数据空间。

三、深刻领会加快传统产业数字化转型、健全促进实体经济和数字经济深度融合的战略安排，着力夯实发展新质生产力的产业基础

习近平总书记强调，“发展新质生产力不是要忽视、放弃传统产业”“把握数字化、网络化、智能化方向，推动制造业、服务业、农业等产业数字化，利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造”。党的二十届三中全会《决定》对促进实体经济和数字经济深度融合作出进一步战略部署。要通过数智改造赋能，推动企业设备更新、工艺升级、管理创新，促进传统产业高端化、智能化、绿色化发展。党的十八大以来，我国深入实施国家大数据战略，推动传统产业全方位、全链条转型升级取得积极进展。2023年，重点工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达62.9%、80.1%。电子商务、移动支付规模全球领先，直播电商、即时零售等新业态新模式发展迅速。共享农机、产品溯源等智慧农业新模式得到广泛推广。

新时代新征程，要利用数智技术、绿色技术改造提升传统产业，大力推动产业数字化转型。推动数字化转型规模普及，打造供需对接、全链协同、价值驱动的产业数字化转型生态；发展工业互联网，“一链一策”开展重点产业数字化协同改造，推动重点集群和园区数字化转型；推动数字商务发展，规范发展数字金融，加快生产性服务业数字化转型；深入开展“数商兴农”，发展智慧农业。推进数字化绿色化协同转型，加强智慧能源建设，深化自然资源“一张图”应用，构建智慧高效的生态环境监测体系；加快数字城乡融合发展，推进城市全域数字化转型，推动形成超大特大城市智慧高效治理新体系，加速弥合城乡、区域数字鸿沟。

四、深刻领会推进适数化改革、打通影响数字化发展堵点卡点的迫切需要，着力构建与发展新质生产力相适应的新型生产关系

习近平总书记指出：“生产关系必须与生产力发展要求相适应。发展新质生产力，必须进一步全面深化改革，形成与之相适应的新型生产关系。”党的二十届三中全会《决定》提出，健全相关规则和政策，加快形成同新质生产力更相适应的生产关系。要主动对不适应数字经济发展的体制机制、组织架构、方式流程、手段工具进行变革重塑，着力打通制约数字经济创新发展的堵点卡点，推进适数化改革，着力营造具有全球竞争力的开放创新生态，为发展新质生产力创造良好环境。党的十八大以来，我国不断深化改革，作出发展数字经济的顶层设计与战略部署，建立数字经济发展部际联席会议制度，优化调整国家数据工作体系，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，加强国际规则对接，不断释放数字经济发展潜力与创新活力。

新时代新征程，要进一步全面深化改革，创新数字化改革配套机制，激发数字化变革动力，为数字经济高质量发展提供更完善的制度保障。推进数字化制度改革创新，在数字权证应用、行政管理、政府采购等方面，推进有利于数字化转型、数字产品和服务应用的制度改革。更好发挥数字经济发展部际联席会议制度作用，加强数字经济发展规划统筹、政策协调、改革协同；建立健全透明可预期的数字经济发展常态化监管制度，健全监管规则审查和评估制度。夯实高水平数字人才支撑，壮大数字经济领域战略科学家、卓越工程师等人才队伍；优化高等学校数字经济领域学科设置、人才培养模式。开展互惠互利的数字经济国际合作，稳步推进数字经济治理规则、贸易服务标准等制度型开放。

（作者为国家数据局党组书记、局长）

《 人民日报 》（ 2024年10月24日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经