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市场监管总局两年试点委托审查经营者集中案件800余件

委托案件占同期全部简易案件的比例达57.74%

2024年10月24日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月23日电  （记者林丽鹂）记者从市场监管总局获悉：市场监管总局自2022年8月1日启动试点委托北京、上海、广东、重庆、陕西五省（市）市场监管局开展经营者集中反垄断审查工作两年多以来，共委托5个试点省级市场监管部门经营者集中申报854件，委托案件占同期全部简易案件的比例达57.74%。试点委托经营者集中反垄断审查质效稳步提升，市场环境更加公平、更有活力。

　　2024年3月至7月，市场监管总局对试点委托工作开展中期评估。评估结果显示，总局修订《经营者集中审查规定》《经营者集中审查工作规则》等，制度保障更完备；上线经营者集中反垄断审查业务系统，在多个省份试点，区域协同机制更加完善；2024年委托审查案件平均受理、审结时间较委托初期明显缩短，审查效率显著提升。局地协同打造“融媒体+5G”宣传模式，试点省（市）局建立重点企业名录库，经营主体合规意识增强。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月24日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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