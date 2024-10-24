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第136届广交会第二期开幕

线下参展企业比上届新增220家

2024年10月24日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报广州10月23日电  （记者李刚）23日，第136届广交会第二期在广州开幕。本期广交会以“品质家居”为主题，集中展示家庭用品、礼品及装饰品、建材及家具3大板块15个展区，线下参展企业10040家，比上届新增220家。

　　据介绍，第二期进一步突出“大家居”概念，更好满足全球客商采购精致家居产品的多元化选择。截至10月21日，第二期相关展区共上传展品近159万件，其中新产品42.9万件、自主知识产权产品12.9万件、绿色低碳产品30.5万件、智能产品4.8万件，均比上届显著增长。此外，第二期进口展共有来自33个国家和地区的267家企业参展，其中来自土耳其、韩国、印度等9个国家的展团集中展示餐厨用具、家居用品、礼品及赠品等。

　　在刚刚结束的第136届广交会第一期展览中，共有来自全球211个国家和地区的超13万名境外采购商线下参会，比上届增长4.6%。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月24日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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