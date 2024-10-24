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中外携手助推青年科学家成长

2024年10月24日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月23日电  （记者喻思南）在22日举行的2024年世界科技与发展论坛上，国际科学理事会与中国科协联合宣布将启动国际科学理事会职业中早期科研人员交流项目，提升中外青年科学家在国际科学和国际政策中的话语权。

　　职业中早期科研人员在从事学术科研的过程中常面临筹集经费、获取资源等困难，既需要导师指导，也需要在科学界建立协作关系。对此，该项目将开展国际科学领导力培训、国际科学未来播客传播、可持续发展研究交流访问、支持青年科学家参加国际科学会议等工作。项目为期两年。

　　2024年世界科技与发展论坛由中国科协主办，主题为“面向未来的科学技术”。论坛期间，北京主会场围绕人工智能治理创新、学科交叉融合发展、开放科学基础设施等议题召开6场主题会议、3场圆桌对话和多场人文交流活动。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月24日 12 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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