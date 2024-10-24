锦绣西部，山川如画。长江、黄河、澜沧江等大江大河从这里奔腾而出；青藏高原、云贵高原、四川盆地交错分布，地形起伏大变化复杂，水能资源极为丰富。

铁塔耸立，银线飞架。奔涌不息的波涛，化作清洁电流驰骋于神州大地，为经济社会贡献澎湃动能。

这，就是西电东送工程。

习近平总书记指出，能源保障和安全事关国计民生，是须臾不可忽视的“国之大者”。

西电东送工程为保障能源安全、服务经济民生大局作出积极贡献。

横贯东西的“电力高速公路”

“能源空中走，电送全中国”。

中国工程院院士、南方电网首席科学家饶宏说，由于我国煤炭资源主要分布在西部和北部地区，水能资源主要集中在西南地区，东部地区的一次能源资源匮乏、用电负荷相对集中，能源资源与电力负荷分布的不均衡性决定了西电东送的必要性。

2000年，以西电东送、西气东输、青藏铁路开工为标志，我国启动西部大开发战略。如今，西电东送工程已经形成南、中、北三大通道。北通道主要由新疆、内蒙古、陕西、宁夏等省区向华北、华东输电；中通道主要由四川、重庆、湖北等省市向华中、华东输电；南通道主要由云南、贵州、广西等省区向华南输电。

电从西部送到东部，横贯数千公里，必须走“高速公路”，这就得靠特高压输电工程。

近年来，一批世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术领先的特高压输电工程相继投产，准东—皖南±1100千伏特高压直流输电工程、白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流输电工程、乌东德电站送电广东广西特高压多端柔性直流示范工程……一条条“电力高速公路”连接起能源基地与负荷中心，为经济发展“出力添绿”。

截至2023年底，我国已建成投运39项特高压交直流工程，跨省跨区输电能力超过3亿千瓦。在特高压工程的加持下，我国可再生能源装机规模由2012年的3.13亿千瓦增加至2023年的15.16亿千瓦，增长3.8倍。

神州大地上，一张以西北、西南区域为送端，华北、华东、华中为受端，以特高压电网为主网架、区域间交直流混联的西电东送电网已成形。

绿电走进千家万户

沿着澜沧江中下游穿行过云岭大地，沿江11座大型水电站拦河而立，作为西电东送南部通道重要电源，华能澜沧江水风光一体化清洁能源基地，今年1至9月发电量超770亿千瓦时。

这些绿电通过特高压线路送往广东等地。这是一条互利共赢的能源大动脉：对云南而言，新能源消纳有了更多出路。云南是西电东送的骨干电源省份，西电东送工程极大促进云南水电资源的开发利用，促进云南生态文明建设，云南省内单位用电量碳排放全国最低。

对广东而言，大电网稳定运行有了更强保障，不仅满足经济社会用能需求，也有力支撑天气实现“广东蓝”。2024年7月，南方电网西电东送单月送电量超340亿千瓦时，创历史新高，其中清洁电量占比约85%。截至目前，南方区域西电东送累计输送电量约3.3万亿千瓦时，相当于三峡水电站设计年均发电量的33倍。

在用电大省、能源小省——江苏，目前建成±500千伏龙政直流、±800千伏锦苏特高压直流、±800千伏白鹤滩入苏特高压直流输电工程。“今年以来，三条输电工程为江苏输送水电超560亿千瓦时，相当于2200万户普通家庭一年的用电量，相当于减少发电用煤2600万吨，减排二氧化碳4600万吨。”国网江苏电力发展部主网规划处处长汪惟源说。

国网经济技术研究院副院长马为民说，随着清洁能源在“西电东送”中的比例不断增加，工程对促进我国实现“双碳”目标和环境改善具有重要意义。

推动特高压输电技术研发应用

西电东送工程让我国电力科技实现“从无到有、从有到强”的跨越式发展。

马为民介绍，早期我国在输电技术上研发能力较弱，很多工程依赖外包，受制于人。随着西电东送工程实施，推动特高压输电技术研发应用，科技创新成果跻身世界前列。

一方面，特高压成套输电设备的研制成功，改变我国在电气设备领域长期从国外引进的模式，取得了从基础研究到工程实践的全面突破；另一方面，特高压输电技术解决我国电力跨区域远距离输送的难题，为大规模开发西部风光水可再生能源创造条件。

特高压输电技术是指交流1000千伏、直流±800千伏及以上电压等级的输电技术，既可实现“电从远方来”，又能“送出清洁电”、破解能源基地“窝电”困局。

2021年我国自主研发的±800千伏柔直穿墙套管成功投运、稳定运行；2023年国内首台±800千伏直流高速开关研发成功，整体性能达到国际领先水平……

饶宏表示，随着一项项核心关键技术的攻克、一个个重大工程的建成，电力动脉翻山越岭、畅通无阻，西电东送工程的脉络在中国版图上不断延展。

（新华社北京10月23日电 记者戴小河）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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