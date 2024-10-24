人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

西电东送：纵横中国的能源“闪送”工程

2024年10月24日06:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　锦绣西部，山川如画。长江、黄河、澜沧江等大江大河从这里奔腾而出；青藏高原、云贵高原、四川盆地交错分布，地形起伏大变化复杂，水能资源极为丰富。

　　铁塔耸立，银线飞架。奔涌不息的波涛，化作清洁电流驰骋于神州大地，为经济社会贡献澎湃动能。

　　这，就是西电东送工程。

　　习近平总书记指出，能源保障和安全事关国计民生，是须臾不可忽视的“国之大者”。

　　西电东送工程为保障能源安全、服务经济民生大局作出积极贡献。

　　横贯东西的“电力高速公路”

　　“能源空中走，电送全中国”。

　　中国工程院院士、南方电网首席科学家饶宏说，由于我国煤炭资源主要分布在西部和北部地区，水能资源主要集中在西南地区，东部地区的一次能源资源匮乏、用电负荷相对集中，能源资源与电力负荷分布的不均衡性决定了西电东送的必要性。

　　2000年，以西电东送、西气东输、青藏铁路开工为标志，我国启动西部大开发战略。如今，西电东送工程已经形成南、中、北三大通道。北通道主要由新疆、内蒙古、陕西、宁夏等省区向华北、华东输电；中通道主要由四川、重庆、湖北等省市向华中、华东输电；南通道主要由云南、贵州、广西等省区向华南输电。

　　电从西部送到东部，横贯数千公里，必须走“高速公路”，这就得靠特高压输电工程。

　　近年来，一批世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术领先的特高压输电工程相继投产，准东—皖南±1100千伏特高压直流输电工程、白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流输电工程、乌东德电站送电广东广西特高压多端柔性直流示范工程……一条条“电力高速公路”连接起能源基地与负荷中心，为经济发展“出力添绿”。

　　截至2023年底，我国已建成投运39项特高压交直流工程，跨省跨区输电能力超过3亿千瓦。在特高压工程的加持下，我国可再生能源装机规模由2012年的3.13亿千瓦增加至2023年的15.16亿千瓦，增长3.8倍。

　　神州大地上，一张以西北、西南区域为送端，华北、华东、华中为受端，以特高压电网为主网架、区域间交直流混联的西电东送电网已成形。

　　绿电走进千家万户

　　沿着澜沧江中下游穿行过云岭大地，沿江11座大型水电站拦河而立，作为西电东送南部通道重要电源，华能澜沧江水风光一体化清洁能源基地，今年1至9月发电量超770亿千瓦时。

　　这些绿电通过特高压线路送往广东等地。这是一条互利共赢的能源大动脉：对云南而言，新能源消纳有了更多出路。云南是西电东送的骨干电源省份，西电东送工程极大促进云南水电资源的开发利用，促进云南生态文明建设，云南省内单位用电量碳排放全国最低。

　　对广东而言，大电网稳定运行有了更强保障，不仅满足经济社会用能需求，也有力支撑天气实现“广东蓝”。2024年7月，南方电网西电东送单月送电量超340亿千瓦时，创历史新高，其中清洁电量占比约85%。截至目前，南方区域西电东送累计输送电量约3.3万亿千瓦时，相当于三峡水电站设计年均发电量的33倍。

　　在用电大省、能源小省——江苏，目前建成±500千伏龙政直流、±800千伏锦苏特高压直流、±800千伏白鹤滩入苏特高压直流输电工程。“今年以来，三条输电工程为江苏输送水电超560亿千瓦时，相当于2200万户普通家庭一年的用电量，相当于减少发电用煤2600万吨，减排二氧化碳4600万吨。”国网江苏电力发展部主网规划处处长汪惟源说。

　　国网经济技术研究院副院长马为民说，随着清洁能源在“西电东送”中的比例不断增加，工程对促进我国实现“双碳”目标和环境改善具有重要意义。

　　推动特高压输电技术研发应用

　　西电东送工程让我国电力科技实现“从无到有、从有到强”的跨越式发展。

　　马为民介绍，早期我国在输电技术上研发能力较弱，很多工程依赖外包，受制于人。随着西电东送工程实施，推动特高压输电技术研发应用，科技创新成果跻身世界前列。

　　一方面，特高压成套输电设备的研制成功，改变我国在电气设备领域长期从国外引进的模式，取得了从基础研究到工程实践的全面突破；另一方面，特高压输电技术解决我国电力跨区域远距离输送的难题，为大规模开发西部风光水可再生能源创造条件。

　　特高压输电技术是指交流1000千伏、直流±800千伏及以上电压等级的输电技术，既可实现“电从远方来”，又能“送出清洁电”、破解能源基地“窝电”困局。

　　2021年我国自主研发的±800千伏柔直穿墙套管成功投运、稳定运行；2023年国内首台±800千伏直流高速开关研发成功，整体性能达到国际领先水平……

　　饶宏表示，随着一项项核心关键技术的攻克、一个个重大工程的建成，电力动脉翻山越岭、畅通无阻，西电东送工程的脉络在中国版图上不断延展。

　　（新华社北京10月23日电  记者戴小河）

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：前三季度全国技术合同成交总额同比增长17.8%
　　人民网北京10月23日电 （方经纶）在国务院新闻办今日举行的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，前三季度全国技术合同成交总额同比增长17.8%。 赵志国表示，今年前三季度，工业和信息化部认真抓落实，大力发展科技服务业，促进科技成果加快产业化。…
工信部：将抓紧制定出台金融支持新型工业化的政策文件
　　人民网北京10月23日电 （方经纶）深化产融合作是加快推动金融服务实体经济的重要举措。在国务院新闻办今日举行的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青透露，工业和信息化部将抓紧制定出台金融支持新型工业化的政策文件。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部