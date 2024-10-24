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我国建成具备国际竞争优势的新能源全产业链体系

2024年10月24日06:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社青岛10月23日电  （记者戴小河、王凯）国家能源局局长章建华23日表示，我国建成了具备国际竞争优势的新能源全产业链体系，为全球贡献了80%以上的光伏组件和70%的风电装备。

　　当日，章建华是在青岛开幕的第三届“一带一路”能源部长会议上介绍了上述情况。他说，过去十年间，我国推动全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过60%和80%。我国的风电、光伏产品覆盖全球200多个国家和地区，不仅丰富了全球供给，也为能源绿色转型和维护全球能源市场稳定作出突出贡献。

　　与此同时，国内的新能源产业也取得日新月异的发展。截至2023年底，我国风电、光伏发电装机规模较十年前增长了10倍，清洁能源发电装机容量占总装机的58.2%。清洁能源消费量占能源消费总量的比重从15.5%提高到26.4%。

　　章建华说，我国建成完备的风电、光伏全产业链研发设计和集成制造体系，高效晶体硅、钙钛矿等光伏电池技术转换效率多次刷新世界纪录，量产先进晶体硅光伏电池转换效率超过25%。陆上风电机组最大单机容量突破10兆瓦，单机容量18兆瓦的海上风电机组顺利下线。

　　本届“一带一路”能源部长会议主题为“向新而行 合作共赢”，参会各国能源部长、驻华使节和国内主要能源企业、金融机构负责人等齐聚一堂，分别就能源转型与能源安全、新型储能和先进核电技术等议题进行深入交流。会议期间，“一带一路”能源合作伙伴关系成员国还举行了扩员仪式。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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