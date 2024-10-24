本报记者 徐佩玉

在位于湖南省长沙市的比亚迪长沙雨花工厂，机械臂进行车身焊接作业。

新华社记者 陈思汗摄

在2024巴黎车展上，观众在参观广汽展台。

新华社记者 高 静摄

近期，多家车企发布半年报显示，中国自主品牌汽车企业展现出强劲的增长势头，市场份额不断走高。值得注意的是，比亚迪、吉利、长安、赛力斯等多个中国自主品牌，上半年研发投入高于净利润。

业内专家认为，研发投入持续加大，让车企拥有技术突破和产品创新的能力，已成为中国自主品牌汽车迅速崛起的关键因素。

自主品牌业绩增长快

上半年，中国自主品牌车企在营收、净利润、销量等多方面交出了亮眼成绩单。

从营收看——

上半年，比亚迪营收首次突破3000亿元门槛，达到3011.27亿元，同比增长15.76%，首次超越上汽集团，位列国内主流车企第一。上汽集团以2770.86亿元的营收位居第二。同样营收超过千亿元的还有吉利汽车，其上半年营收为1073亿元，较上年同期增长46.6%。长城汽车紧追其后，实现营收914.29亿元，同比增长30.67%。赛力斯上半年实现营业收入650.44亿元，同比增长489.58%。

从销量看——

上半年，比亚迪新能源汽车市占率进一步提升至32.6%，累计销量161.3万辆，蝉联国内汽车销量冠军，稳居全球新能源汽车销量第一。吉利汽车自主乘用车销量为95.57万辆，位列第二。长安汽车的自主乘用车销量为82.19万辆，位列第三。新势力方面，上半年，理想销量达18.9万辆，同比增长35.8%；蔚来销量为57373台，同比增长143.9%；小鹏汽车销量为52028辆，同比增长25.6%。

从净利润看——

上半年，比亚迪归属于上市公司股东的净利润为136.31亿元，同比增长24.44%。进步速度最快的是长城汽车和赛力斯，前者净利润同比实现了高达419.98%的快速增长，后者的净利润同比增幅也高达220.91%。

高速增长的业绩背后，是巨大的研发投入。从头部车企到新势力品牌，都在研发上加大了投入力度。

营收和销量均位居第一的比亚迪，在研发上也是投入最多的中国车企。相关数据显示，上半年，在A股超5300家上市公司中，比亚迪研发费用排名第一，达202亿元，同比大增42%，创历史新高，比同期净利润高66亿元。202亿元的研发投入，远高于特斯拉的161亿元。

造车新势力在研发投入上同样表现亮眼。理想汽车上半年研发投入超过60亿元，同比增长42%；蔚来上半年研发费用也超过60亿元。蔚来和理想汽车的管理层均称，未来会维持每季度30亿元左右的研发投入。

研发力度不断加大

值得关注的是，上半年，比亚迪、吉利、长安、赛力斯等中国自主品牌研发投入高于净利润。拉长时间看，从2011年至今的14年间，比亚迪有13年的研发投入高于净利润，有时甚至是同期净利润的几倍。截至目前，比亚迪累计研发投入已近1500亿元。

研发投入高于净利润，车企为了啥？

推动技术进步和产品创新——

高额投入让车企形成自主研发的能力。目前，比亚迪共拥有研发人员超10万名，是全球研发人员最多的车企，全球累计申请专利超4.8万项、授权专利超3万项。上半年，赛力斯发明专利申请量和授权量增长迅速，专利申请量1812件，其中发明专利1313件，实用新型专利300件。

中国自主品牌不断实现技术突破。例如，比亚迪的易三方是全球首个实现三电机独立驱动和后轮双电机独立转向技术融合控制的整车智能控制技术平台，融合了第五代DM技术、e平台3.0 Evo等技术优势，让车主拥有灵动控制、安全舒适的驾乘体验。

车企上新速度也在持续加快。今年以来，赛力斯陆续推出问界新M5、问界新M7 Ultra、问界新M7 Pro以及问界M9大五座等产品，满足消费者多元化出行需求。长安汽车上半年推出多款新能源产品，包括SUV深蓝G318、首搭新蓝鲸动力系统的UNI-Z和超级增程皮卡长安猎手等，未来还将有多款全新和改款车型上市或发布。

为企业长期发展奠定坚实基础——

通过技术创新，车企拥有了独特的竞争优势。在电池技术方面，比亚迪的刀片电池技术以其高安全性、高能量密度和长循环寿命，成为新能源汽车领域的一次重要创新。赛力斯超级增程系统的热效率达到45%，油电转换效率达到3.65千瓦时/升。今年一季度，赛力斯的增程器搭载量稳居行业第一，已与12家行业伙伴达成合作。

近期，美国华盛顿特区智库信息技术与创新基金会发布的一份报告显示：在开发和发布新车型方面，中国电动汽车公司要比包括特斯拉在内的其他国家汽车制造商快30%。中国电动汽车公司升级或更新其电动汽车车型的周期只有大约1.3年，而美国等其他国家的汽车品牌平均花费4.2年。

专家指出，汽车产业竞争进入下半场，企业要想突出重围，就得加大研发投入，以技术创新形成竞争优势。

“我们始终强调技术是企业的核心竞争力。”赛力斯有关负责人对记者表示，在全球汽车产业竞争日益加剧的背景下，自主研发是中国自主品牌车企掌握核心竞争力的关键途径，以科技创新推动产业创新尤为重要，特别是要以颠覆性技术和前沿技术，推动产业朝着高端化、智能化、绿色化方向发展。

未来，中国车企仍将在研发上加大力度。目前，比亚迪在智能驾驶领域的工程师团队已接近5000人，未来还将在智能化领域投入1000亿元，聚焦包括生成式AI、大模型等在内的技术进行研发。通过不断加强研发和创新技术，中国车企正推动整个行业向更高效、更环保、更智能的方向发展，同时也在为全球汽车产业的可持续发展作出贡献。

对接消费升级趋势

一位北京车主今年购买了一辆赛力斯新能源汽车，他对新车所搭载的智能装备赞不绝口：“无钥匙开锁、夏天提前开启空调降温、辅助驾驶、按摩座椅……真的很方便、很智能，有趣又有用。”

专家指出，中国车企对研发的重视也反映了中国汽车市场消费升级的趋势。消费者越来越倾向于选择性价比高、技术先进的自主品牌产品，这对所有自主品牌来说都是一个积极的信号。

今年以来，中国自主品牌市场占有率持续提升。根据中国汽车工业协会统计，1—9月，中国品牌乘用车销量达到1191.9万辆，同比增长20.5%，市占率达到63.8%。

中国汽车工业协会联合懂车帝发布的《2024年促进汽车消费与用户洞察白皮书》指出，2024年汽车促消费政策成效显著，置换更新已成汽车消费主流需求之一。

白皮书调研显示，从车型价格分布看，超半数消费者购车价格在10-20万元区间。同时，随着中国消费结构进一步升级和汽车技术的持续创新，中国自主品牌的影响力和信任度逐步提升。调研结果显示，中国自主品牌成为购车人群首选。

在10月17日举办的2024王府井论坛上，国家信息中心汽车市场处处长丁燕在参加由懂车帝承办的“汽车消费发展”论坛时指出，受以旧换新补贴政策的影响，15万元以下的新能源车成为最大的增量价格段。然而，低价并非消费者的核心诉求，高品质才是趋势。企业需要结合趋势在销量与利润之间找到平衡。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示：“当前中国汽车产销增速逐步放缓，但新能源车增长迅速，9月新能源乘用车销量占比已达54.6%。中国品牌持续向上，2024年1至9月中国品牌乘用车销量占有率已达63.8%，新能源占有率则超过80%。”

对车企来说，面对激烈的市场竞争，加大研发一方面满足了消费者对不同车型与品牌的需求；另一方面，也提升了车企技术创新的能力，让车企拥有越来越多的自主知识产权，从而在全球竞争中占据有利地位。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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