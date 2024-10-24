本报记者 刘 峣

祝融号火星车拍摄的“着巡合影”图。

新华社发

近日，中国科学院、国家航天局、中国载人航天工程办公室联合发布《国家空间科学中长期发展规划（2024—2050年）》（下称“规划”）。规划提出了中国有望取得突破的五大科学主题和17个优先发展方向。其中，在“宜居行星”主题中，太阳系考古、地外生命探寻等优先发展方向备受关注。

深空探测是全球科技竞争的制高点。从月球到行星及小行星探测，中国深空探测正在走向更远、更深的新阶段，不断推动着人类对太阳系和宇宙的理解和探索。

探索月球是起点

近日，在意大利米兰召开的第75届国际宇航大会上，中国探月工程嫦娥六号从月球背面采样返回的月壤样品首次向全球展出，吸引众多国家航天机构和国际组织负责人以及与会代表参观。

今年6月25日，嫦娥六号从月球背面带回了1935.3克样品，这是人类首次从月球背面带回月球样品。国家航天局系统工程司司长杨小宇说，科学家正在对这些月球样品进行整理，初步的物理、化学成分和结构的探测已经完成，从中发现了月球早期演化和月球背面火山活动的信息，记录采样点火山活动历史的玄武岩以及来自其他区域的一些非玄武岩物质等。

千百年来，人类从未停止过对月球的探索。走过20年历程的中国探月工程，不断创造着月球探测的新突破，深化着人类对月球和太阳系演化历史的科学认知。

按计划，中国将在2026年发射嫦娥七号，2028年前后发射嫦娥八号。其中，嫦娥七号要对月球南极环境和资源进行探测。嫦娥八号将开展月球资源就位利用的技术验证，嫦娥七号和嫦娥八号会构成正在论证的月球科研站基本型。

据介绍，目前国际月球科研站正处于可行性研究论证的阶段，在国际合作方面取得了广泛成果。中国已经和17个国家和国际组织签署合作文件，将与国际合作伙伴在总体任务联合论证、国际月球科研站联合设计、项目技术合作、总体任务规划实施以及科学数据共享方面开展广泛合作。

2030年前，中国人将实现首次登陆月球。中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强说，中国将发挥好航天员在月面开展探测活动的独特优势，为探索地外天体提供更为广阔的历史机遇。

月球是人类深空探测的起点。中国科学院院士、中国探月工程首任首席科学家欧阳自远曾表示，探月只是一个起点，我们的目光已朝向更广阔的太阳系空间。中国未来更有底气去火星、小行星等地外天体探测与采样返回，更有信心去探索太阳系的星辰大海。

从太阳系的空间尺度来看，月球与地球38万公里的距离非常“近”，但月球的各项条件并不适合人类生存，也较难改造。在欧阳自远看来，月球将成为人类在太空中的“中转站”，经过月球，人类将继续向火星前行。

星际探测新跨越

2020年，天问一号火星探测器成功发射，实现了火星环绕、着陆，祝融号火星车开展巡视探测，在火星上首次留下中国人的印迹，中国航天实现从地月系到行星际探测的跨越。

杨小宇表示，在行星探测方面，未来中国将发射天问二号、天问三号、天问四号。其中天问二号将对小行星进行采样返回，对小行星演化和太阳系早期历史进行研究；天问三号将进行火星采样返回，对火星环境进行探测；天问四号将对木星和木星的卫星进行研究，对木星空间和内部结构进行探测。

中国工程院院士、中国探月工程总设计师吴伟仁此前表示，中国已经开始筹划建设世界首个火星样品实验室，同时深化论证天问四号探测任务，实现木星及其卫星环绕探测，随后抵达天王星。纵观世界各个国家的进展，中国有望成为第一个火星采样返回的国家。

为何要探测小行星？吴伟仁说，小行星撞击地球概率极小，但危害极大。对此，中国已经开展小行星防御计划，预计将在2027年前后对一颗数千万公里外的小行星实施动能撞击，使其改变运行轨道，并在轨开展撞击效果评估。

与此同时，小行星没有大气层，小行星上的陨石坑以及外来元素得以更好地保存。专家表示，行星中含有很多放射性元素，会产生热量，从而导致演化、熔融，慢慢将太阳系初期的历史湮没。而能量小、热量少的小行星，基本上没有发生过演化，仍保留着太阳系形成之初的状态，对小行星进行探测，可以更好地了解太阳系的形成以及地球生命起源等科学奥秘。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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