原标题：花西子亮相迪拜论坛 以美妆助推中阿文化交流互鉴

10月23日，由中华人民共和国驻迪拜总领事馆、中国公共外交协会、迪拜政府媒体办公室、迪拜商会共同举办的“携手四十载，共谋新发展” 论坛在迪拜举行，花西子作为受邀的中国美妆品牌出席论坛。从今年10月到2025年2月，花西子将联合伊玛尔酒店集团持续在当地举办季节限定文化交流下午茶，通过刺绣限定系列、西湖限定系列等特色产品，让阿联酋消费者近距离感受东方美学的独特魅力和中国传统文化的深厚底蕴。

花西子全球业务总裁Gabby Chen表示：“我们和迪拜的缘分始于2021年，在迪拜世博会上，花西子成为中国馆指定彩妆产品，深受阿联酋消费者的喜爱。此次在中阿建交40周年之际，我们希望以美妆为载体，进一步促进中阿经济和文化交流，并探索花西子在阿联酋深入发展的可能性” 。

欧睿国际数据显示，中东及北非地区的美容及个人护理市场规模在2023年已超过460亿美元，预计到2025年将增至近600亿美元。面对日益增长的美妆消费需求，花西子持续探索中东市场新机遇，为中东消费者提供一个来自东方的美妆选择和一份独特的文化体验。

一直以来，花西子致力于打造具有中国特色、国际影响力的美妆品牌，以品质和文化引领“出海”之路。今年5月，花西子受邀参加“中法企业家委员会第六次会议”，并在分论坛发表主题演讲；9月，在法国最大且最古老的百货莎玛丽丹，花西子开设品牌首个欧洲专柜；10月，花西子刺绣系列新品在品牌独立站正式上线。目前，花西子产品已销往全球110多个国家和地区，海外社交媒体粉丝量突破350万。

(责编：曹淼、李源)

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