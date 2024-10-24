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避开“人从众”追求高性价比 错峰赏秋正适时

人民网记者 杨虞波罗
2024年10月24日08:41 | 来源：人民网
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“到郑州151，到哈尔滨169，到福州187……上海飞到哪儿都是100多！”正准备休年假的张女士被最近的机票价格震惊到了。

“十一”假期后，金秋时节错峰出游迎来最佳“窗口期”，国内国际机票、酒店价格等均有所下降。相比往年，今年燃油附加费下调，机票价格更加划算。

记者查询相关在线旅游平台时发现，近期上海飞往郑州、宁波、哈尔滨、福州，北京飞往太原、兰州、泉州、西安，广州飞往合肥、宁波、温州、长沙，成都飞往恩施、丽江、呼和浩特、银川等，机票价格均在百元价位，且低于高铁价格。

随着国庆节后机票酒店价格大幅下降，错峰出游赏秋正适时。在线旅游平台数据显示，近一周“赏秋好去处”热度环比上涨120%；“赏秋”相关搜索热度环比上涨108%；银发族成为出游主力军， 50岁以上用户出游人次占比接近40%，游玩时间变得更长、出行距离远，消费能力也在增长。

北京成为今年最受欢迎的赏秋目的地。随着气温的下降，北京已经进入了观赏彩叶的最佳时节。在北京郊区，两轮百万亩造林绿化建设和彩色树种造林等生态工程带来了“山山看彩叶”的京郊秋色。

10月20日，市民游客在位于北京市的国家植物园内赏秋。新华社记者 李欣摄

10月20日，市民游客在位于北京市的国家植物园内赏秋。新华社记者 李欣摄

北京八达岭国家森林公园，栽植有黄栌、元宝枫等彩叶树种5万余株，由于海拔高、昼夜温差大，红叶变色时间早，漫山遍野的红叶与蜿蜒盘旋的长城，构成一幅雄浑大气的壮观景象；房山区的坡峰岭，生长着大片的黄栌，一到秋天就呈现出“红叶绿中游，彩练当空舞”的迷人景色。

南京也是很多游客热衷的赏秋目的地。在玄武湖畔，彼岸花正值盛花期，火红的花朵交织成一片梦幻花海，与此同时，向日葵也悄然初绽，金黄色的花海美不胜收，此外，景区内的桂花也含苞待放，暗香浮动。

此外，在南京“贴秋膘”也是“老饕”游客的必选项目，桂花、秋蟹成为一定要体验的美食。南京人把对桂花的爱都藏进美食里了，荤菜有桂花鸭，素菜有桂花山药和桂花糯米藕，小吃更是有桂花糕、桂花糖芋苗、桂花酒酿小元宵等。南京的螃蟹，是秋天不可或缺的美食，无论是清蒸、炒制还是做蟹粉汤，口感都十分鲜美。

业内人士认为，国内众多的旅游目的地都较为适合秋游，错峰出游产品的丰富度非常高。随着秋意渐浓，更多游客将踏上寻觅秋日美景的旅程，赏秋游热度还将持续升温。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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