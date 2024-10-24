本报记者 周尚伃 见习记者 于 宏

原标题：券商积极参与互换便利操作 “首笔”“首单”“首批”均落地

10月21日，中国人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）首次操作，随后，券商快速响应，积极推进SFISF业务落地。《证券日报》记者了解到，中金公司率先达成SFISF下首笔质押式回购交易，并首次买入股票；国泰君安已完成SFISF下全市场首单国债换入交易以及首批国债质押式回购交易。

华泰证券银行证券首席分析师沈娟表示：“互换便利机制设计具有逆周期调节作用，引导参与机构在市场波动中充分发挥‘压舱石’作用，有效促进机构投资者发挥稳定器作用、增强资本市场内在稳定性。”

发挥专业优势

充分利用SFISF操作工具

10月18日，中国人民银行与证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。同日，证监会公布首批获准参与互换便利操作的20家证券、基金公司名单，其中包含中信证券、中金公司等17家券商。

此后，首批获批的券商纷纷表态，将迅速落实通知要求，积极参与首批互换便利业务操作，同时进一步加强合规风控管理，切实发挥维护市场稳定运行的积极作用。

为切实落实券商参与互换便利，从具体操作要求方面来看，《证券日报》记者从券商处获悉，10月17日，证监会向券商下发的《关于做好证券公司参与互换便利相关工作的通知》中明确，券商应当制定切实可行的业务方案，严格遵守中国人民银行的相关规定和要求，在批准的额度范围内，于指定交易场所开展互换便利相关交易；应当成立专班并指定一名公司高级管理人员统筹负责互换便利相关工作；应当对相关融资和投资行为实施专项管理；应当按照“专款专用 封闭管理”的原则，通过向证券交易所备案的专用账户开展自营投资和做市交易，确保资金投向符合政策要求。

10月21日，中国人民银行发布公告，为更好发挥证券基金机构稳市作用，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。

紧接着，中金公司、国泰君安迅速落地了相关交易。中金公司相关负责人对《证券日报》记者表示，公司作为公开市场一级交易商，于10月21日达成了“证券、基金、保险公司互换便利”下的首笔质押式回购交易，质押券为2024年第一期互换便利央行票据。10月22日，公司在“证券、基金、保险公司互换便利”项下首次买入股票。下一步，中金公司将继续使用互换便利业务获得的资金进一步增持股票，助力资本市场健康稳定发展。

同时，国泰君安也持续推进互换便利业务，10月22日，国泰君安完成了互换便利全市场首单国债换入交易。据了解，国泰君安提交用于互换便利的首批质押资产为一揽子股票组合。10月23日，公司完成“证券、基金、保险公司互换便利”下的全市场首批国债质押式回购交易，质押券为互换便利操作借入的国债。国泰君安表示，后续将使用互换便利业务获得的资金进一步增持股票和股票ETF。

国泰君安表示，将充分利用SFISF操作工具，发挥证券公司专业优势，积极履行金融机构社会责任，为股东创造价值，为资本市场稳定发展作出贡献。

参与热情较高

券商迎来更多业务机遇

互换便利操作灵活、指向明确，有望为机构提供高效融资渠道的同时，将流动性精准引入资本市场。券商分析师普遍预计，在增加股票市场流动性的同时，互换便利操作有望为券商等金融机构带来更多业务机遇。

中金公司非银金融及金融科技行业首席分析师姚泽宇认为，互换便利的落地有利于从机构端为资本市场引入规模化的增量资金进行逆周期调节，同时从情绪角度向市场注入信心并提升活跃度，对维护市场的长期稳定运行发挥重要的积极作用；对券商为代表的互换便利参与机构而言，有助于提升其资本使用效率、拓宽中长期净资产收益率空间。投资交易能力突出、风险管理水平领先的头部机构将更为受益。

“SFISF工具落地速度快，彰显监管对于稳定资本市场、支持非银机构获取流动性的重视，政策信号意义较强。”平安证券非银金融首席分析师王维逸表示，互换便利限定用于股票、股票ETF投资和做市，将有助于增加股票市场的流动性，同时给予非银机构自主权，有助于盘活非银机构存量资产、提升资金运用效率，并发挥机构择机、择时的专业能力，或将增厚非银机构投资收益。

在业务开展层面，国金证券非银金融研究员胡江表示：“SFISF利好券商权益自营加杠杆，加杠杆方向或以价值蓝筹、高股息股票为主。首先，加杠杆资金成本较低；其次，风控指标的针对性调整一方面减轻了SFISF对券商风控指标带来的压力，另一方面也打开了权益自营加杠杆空间；再次，由于对冲比例低，且允许投资计入其他权益工具，券商或倾向采取高股息策略，在降低市场风险的同时获取相对稳定收益。整体而言，券商权益投资和做市的空间进一步打开，有望在合理控制风险下增厚业绩。”

展望券商板块后续估值情况，中信建投非银金融首席分析师赵然预计，互换便利在风险控制指标的计算、资金成本等方面给予券商一定的展业优势，有助于提升其资本使用效率、打开净资产收益率空间。证券板块在流动性改善和政策落地的双重利好推动下，有望迎来业绩和估值的双重提升。

(责编：罗知之、陈键)

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