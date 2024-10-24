寇佳丽

原标题：前三季度企业信用水平保持总体稳定

10月23日，国家市场监督管理总局（以下简称“市场监管总局”）发布最新中国企业信用指数。

市场监管总局披露，2024年第三季度中国企业信用指数为157.35，前三季度企业信用水平保持总体稳定的发展态势。

9月份当月，中国企业信用指数为158.36，比8月份高1.30点，小幅上升。其中，可靠性分指标、经营性分指标、财务性分指标总体稳定，合规性分指标、监管性分指标环比增加，新列入经营异常名录企业数量减少，新增企业数量增多，企业合规经营稳定性向好，市场预期改善、信心增强，经济呈企稳态势。

整体看，当前，中国企业信用指数呈现出以下主要特点：全国企业信用水平高位波动、区域企业信用水平积极向好、行业企业信用水平稳步提升。

数据显示，2024年前三个季度中国企业信用指数分别为159.00、158.90、157.35，反映出前三季度在国内外环境复杂多变、外部环境变乱交织、国内经济处在结构调整转型关键阶段的情况下，我国经济保持总体稳定的支撑基础依然扎实。

“企业信用指数在较高水平保持稳定，有助于促进资源的优化配置。信用状况良好的企业不仅容易获得市场认可、资金和人才等关键资源，还能激发市场活力，带动更多企业积极参与市场良性竞争，助力市场整体繁荣发展。”中国商业经济学会副会长宋向清对《证券日报》记者表示。

分行业看，金融业等表现亮眼。据市场监管总局披露，2024年第三季度，信用指数排名前五的行业分别为金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业和教育，该季度行业间信用水平差距缩小，行业发展更加均衡协调。随着制造业产业转型升级持续推进，第三季度制造业排名较上一季度大幅上升，经济向高质量发展扎实推进。

中央财经大学教授兰日旭表示，行业间信用水平差距的缩小意味着信用风险更加分散，没有过度集中于单一行业，这对于整体市场信用风险的降低是有益的。前三季度，我国企业信用状况的总体平稳，反映出中国经济发展的强大韧性、广度和深度；随着《全国市场监管系统深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案（2024—2026）》等增量政策效用的释放，四季度，中国企业信用指数有望取得更好成绩。

(责编：罗知之、陈键)

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