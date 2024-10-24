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重大项目建设加速推进 对四季度经济增长提供有力支撑

韩 昱
2024年10月24日08:59 | 来源：证券日报
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原标题：重大项目建设加速推进 对四季度经济增长提供有力支撑

重大项目建设是稳定经济增长的“压舱石”，也是高质量发展的“加速器”。《证券日报》记者注意到，四季度以来，多地又有新一批重大项目开工建设，加速推进。

比如，公开信息显示，10月17日，陕西省2024年四季度重点项目开工活动举行，这次活动共开工重点项目318个，总投资1716.38亿元，年度计划投资221.52亿元。其中，产业类项目186个、基础设施项目86个、社会民生项目46个。

再比如，10月12日，上海浦东新区一批重大建设项目开工，总投资约416亿元，包括科技产业类、城市基础设施类、社会民生类和生态环境类等项目共20个。

“四季度是传统的施工旺季。”巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇表示，当前，许多重大项目的建设在基础设施领域带动了上下游产业的发展，有助于稳定经济增长。重大项目建设在四季度的经济增长中仍将发挥“压舱石”作用。这些项目不仅能够直接拉动基础设施投资，还能通过产业链的延伸效应带动相关产业的发展，从而稳定宏观经济运行。

从投资角度看，国家统计局发布的数据显示，今年前三季度，重大项目投资继续发挥有力支撑作用。具体看，前三季度，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长7.1%，增速比1月份至8月份加快0.1个百分点，比全部投资高3.7个百分点；拉动全部投资增长3.9个百分点，比1月份至8月份提高0.1个百分点。

各地发布的相关数据也呈现出积极态势。比如，今年前三季度，四川700个省重点项目完成投资7083.3亿元，年度投资完成率94.1%，超时序进度19.1个百分点。

中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜认为，四季度以来，重大项目建设呈现出加速推进的态势，多个省份和地区的重大项目集中开工，投资规模大、覆盖范围广、科技含量高、服务功能强，对促进产业升级、提升城市能级和核心竞争力、增强城市软实力等方面起到了重要作用。

此外，据国家发展改革委消息，今年以来，国家发展改革委已安排体现“两重”性质和国家意志的重大项目1465个、超长期特别国债资金7000亿元，支持沿江高铁、东北高标准农田建设、“双一流”高校、城市地下管网、重点领域节能降碳改造、“三北”工程等重大项目加快建设。2025年，将继续发行超长期特别国债并进一步优化投向，“两重”建设仍将保持有力度的安排。

丁臻宇认为，我国对“两重”建设高度重视，预计四季度的投资情况将继续保持增长态势。

柏文喜也表达了同样的观点，他认为，重大项目建设将继续为经济增长提供有力支撑。随着财政支持力度的加大、项目建设速度的加快等因素共同推动，四季度基建投资有望加快。可以预见，四季度重大项目建设将继续成为推动经济增长的重要力量之一。

(责编：罗知之、陈键)
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